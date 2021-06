Gignac et Thauvin dans la liste de l'équipe de France de football aux JO de Tokyo

Publiée en début d'après-midi avec près de deux semaines de retard pour cause de négociations compliquées, la liste a de l'allure ! Outre Gignac et Thauvin, tous deux internationaux A, on y trouve aussi le Lillois Jonathan Ikoné et le Rennais Eduardo Camavinga, qui ont eux aussi déjà goûté à la grande équipe de France de Didier Deschamps.

Y figurent également plusieurs éléments qui étaient des cadres des deux dernières générations Espoirs, comme le Monégasque Benoît Badiashile, le Niçois Amine Gouiri ou l'ancien Lyonnais Lucas Tousart (Hertha Berlin).

Mais les 18 joueurs (plus un réserviste) retenus par le sélectionneur Sylvain Ripoll sont-ils bien les 18 qui partiront à Tokyo pour y disputer du 21 juillet au 7 août le tournoi olympique ?

Ca n'est pas certain du tout. Car très vite après la publication de la liste, on a compris que le bras de fer entre les clubs et la FFF n'était en fait pas terminé.

Monaco, Nice et Rennes ont ainsi fait savoir que leur position n'avait pas évolué et qu'ils ne comptaient toujours pas libérer leurs joueurs, ce qui est leur droit, le tournoi olympique ne figurant pas au calendrier officiel Fifa,

Cartes sur table