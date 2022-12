Georges Weah et Gaël Monfils font escale au Centre de performance de l’AS Monaco

L’AS Monaco a profité de la trêve internationale pour tenir sa promesse du 30 septembre dernier. Lors de la traditionnelle Soirée des abonnés du club, nombre de supporters avaient alors réclamé un droit de visite dans le nouveau Centre de performance jusqu’ici uniquement ouvert aux sponsors et à la presse. Vœu exaucé ce samedi avec la réception d’une belle délégation des fans des Rouge et Blanc, emmenée par le speaker au stade Louis-II, Laurent Nieloux.

Jeudi, c’est la légende de l’AS Monaco et président du Liberia, George Weah, qui, en marge de sa venue au Forum Peace & Sport, avait découvert le nouvel écrin de La Turbie.

Un équipement à des années-lumière des préfabriqués que le gamin de Monrovia avait fréquenté sous la houlette d’Arsène Wenger de 1988 à 1992 (66 buts pour 149 matchs disputés avec l’ASM). "Mister George" avait auparavant fait un crochet par le stade Louis-II.

Paul de Saint-Sernin chausse les crampons

Le même jour la première édition du eToro Football On The Rock voyait s’affronter le Groupe Elite de l’AS Monaco et des TikTokeurs et gamers dans la carrière de La Turbie. Parmi les joueurs on notait la présence de l’humoriste Paul de Saint-Sernin et, en bord terrain, de Gaël Monfils.

Le lendemain, le tennisman participait au gala de la Fondation de son épouse Elina Svitolina, au Yacht-club, où une vente aux enchères était organisée pour financer le programme de relance du tennis ukrainien d’après-guerre, mais aussi la poursuite du soutien logistique et matériel apporté aux familles des bénéficiaires durement touchés par la guerre en Ukraine. Étaient présents Andrei Schevchenko, Tony Parker, Matt Pokora et Cristina Milian, Adriana Karembeu, etc.