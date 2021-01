Gelson Martins absent du onze de Monaco à Montpellier

Pour tenter de repousser le MHSC à huit longueurs avec une victoire, l'entraîneur monégasque Niko Kovac devrait conserver son 4-4-2 et faire évoluer Caio Henrique plus haut au milieu de terrain.

Golovin sur le banc, Gelson Martins absent de la feuille de match

Le Brésilien remplace Gelson Martins. Le Portugais, touché au genou ces derniers jours, ne figure pas sur la feuille de match ce soir. Longtemps gêné par une cuisse, Aleksandr Golovin, de retour depuis le 6 janvier et le déplacement à Lorient (2-5), est remplaçant. Niko Kovac continue de gérer son temps de jeu après l'avoir fait entrer lors des deux derniers matchs. Le Russe n'a plus commencé un match de L1 depuis le 30 août dernier et la 2e journée à Metz.