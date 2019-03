"Garder notre rage de jouer": les réactions après le match Angers-AS Monaco (2-2)

>> LIRE AUSSI. Angers-AS Monaco: les notes des joueurs monégasques

Leonardo Jardim

"En football c’est difficile de toujours expliquer les choses. Après le match de Lyon, j’avais parlé avec la presse ainsi qu'à mes joueurs comme quoi rien n’est fait. Surtout on n’est pas arrivé. Il fallait garder notre concentration, notre rage de jouer, de la mobilité, de l’agressivité. Ce n’était pas notre ADN en première mi-temps et je voulais une autre attitude après la pause. Il y avait donc plus de dynamique, de vitesse en seconde mi-temps. On était alors dans la lignée de nos autres matches. En Première mi-temps, on était trop tranquille. Ça sera compliqué jusqu’au bout pour se maintenir. On n’avait pas la bonne attitude en première mi-temps mais on a pris un point dans cette lutte dans le maintien et ça sera la guerre jusqu’au bout".

Stéphane Moulin

"Je suis satisfait car on a su rendre le match difficile à un adversaire de très haut niveau. En deuxième période, on a eu du mal car on avait beaucoup donné en première. On a des opportunités de tuer le match mais ça n’a pas suffi. Cette équipe de Monaco, si elle débute le championnat comme ça, elle est dans les trois premières places. Ils ont naturellement haussé le ton et le rythme après la pause. On a sans doute pris ce premier but un peu trop tôt mais c’est du haut niveau, il y avait beaucoup de mondialistes face à nous. C’est une équipe de Ligue des champions quand on regarde la composition. Avant le match, le rapport de force est tellement déséquilibré entre Monaco et nous et quand on final le match ne l’est pas trop, c’est une grosse satisfaction pour ma part".