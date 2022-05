Furiani 30 ans après: "Un bruit sourd en moi pour toujours", le gardien de Bastia le soir de la tragédie se souvient

Le premier souvenir qui remonte à la surface lorsqu’on évoque ce drame?

Le bruit. Celui de la tribune qui s’effondre. Un bruit sourd qui est en moi pour toujours. Puis le silence. Un silence impressionnant. Un silence de mort. Et enfin les cris. Des cris de peur, de douleur. Des sons qui ne m’ont jamais quitté.

Et les images?

Terribles. Au moment du drame, j’étais en train de m’échauffer. Quand je me tourne, je vois la tribune qui a diminué de moitié. Sur le coup, c’est l’incompréhension. Mais où est le morceau qui manque?

On sait que les joueurs de Bastia se sont précipités pour retirer le grillage qui séparait le public du terrain...

On a eu peur que les gens soient pris au piège des grilles et s’étouffent ou se piétinent. Certains étaient déjà violets. Nos femmes, nos familles étaient placées à cet endroit. C’était l’angoisse totale. En une seconde, la fête avait tourné au désastre.

À cet instant, vous passez de joueur à sauveteur...

On fonce au centre de formation, qui jouxtait le stade, pour récupérer des couvertures et des bouteilles d’eau. On tente d’aider. On tient des mains. On parle à ceux qui sont sur le point de s’évanouir. Sous le choc, blessé, un homme me dit: "Mais qu’est-ce que vous attendez pour commencer le match?". C’était le chaos.

Vous prenez vite conscience de la gravité de la situation?

Très vite. Il y a des corps sans vie, des gens qui ne peuvent plus bouger. Il y a du sang partout. Des morceaux de chair sur de la ferraille. Ce que je vois est traumatisant. On pensait jouer le match de notre vie, on se retrouve encerclé par la mort.

En Corse, tout le monde disait que cette tribune était maudite...

On l’a vu se dresser en 10 jours. Elle était impressionnante et effrayante. On sentait que ce n’était pas du solide. Pas besoin d’être un expert pour se poser des questions. Mais de là à penser qu’elle allait s’effondrer...

Les jours d’après?

Cauchemardesques. J’étais si mal que je me sentais coupable. En quart de finale, j’avais été l’artisan de la qualification contre Nancy en stoppant trois penaltys sur trois lors de la séance de tirs au but. Je me suis longtemps dit que si je n’avais pas fait ces arrêts, il n’y aurait pas eu de demi-finale, donc pas de drame de Furiani.