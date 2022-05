Furiani 30 ans après: le 5 mai, la tribune du stade s'effondre et fait 19 morts et plus de 2.300 blessés

"Au moment du drame, on était dans le vestiaire. Quand on est sortis, c’était le chaos. Il y avait des blessés, des morts. On a vu des gens couchés, transpercés par de la ferraille. On a entendu des cris, des pleurs. On est devenu secouriste, pompier, brancardier. C’était un cauchemar", se souvient Bernard Casoni, défenseur de l’OM qui vit aujourd’hui à Bastia.

Papin, Waddle, Mozer, Olmeta, Deschamps, Pelé et tous les autres laisseront un bout d’eux-mêmes sur la pelouse rougie de Furiani. Pour eux aussi, rien ne sera plus jamais pareil.

Le bilan est effroyable. Il s’alourdira au fil du temps. 19 morts, 2.357 blessés dont certains ne se sont jamais relevés.

Des familles ont été brisées. Comme celle de Karine Grimaldi, qui avait 18 ans au soir du drame. C’est la première fois qu’elle se rendait au stade avec sa sœur de 16 printemps. Santa ne survivra pas.

Tétraplégique, Karine Grimaldi est l’une des pionnières du collectif des victimes. Depuis son fauteuil, elle se bat, avec un courage admirable, pour sacraliser cette date.

Le foot français a longtemps caché cette tragédie sous un amas de fer. Les responsables se dissimuleront, eux, derrière de pitoyables explications.

Le président du SC Bastia, Jean-François Filippi, sera assassiné deux ans plus tard. En 1994. Deux jours avant l’ouverture d’un procès où la plus lourde peine visera Jean-Marie Boimond, directeur technique de Sud-Tribunes, l’entreprise niçoise mise en cause.

Depuis ce funeste 5 mai 1992, on sait qu’un stade de football peut devenir un cimetière, la faute à des hommes sans âme irresponsables et coupables.