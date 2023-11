Francesco Farioli explique pourquoi l'OGC Nice n'a toujours pas été mené au score cette saison

"La première force de la phase défensive est l'état d'esprit de chacun, a indiqué l'entraîneur de Nice. On concède très peu et quand on concède, on met notre cœur pour défendre. Le reste est une question d'organisation".

Nice, toujours invaincu, 2e de L1 avec cinq points d'avance sur Monaco, "un petit matelas", selon Farioli, a battu le record de 12 matches sans avoir été mené que détenait Bordeaux depuis la saison 1984-85.

"Cela fait plaisir, a commenté Farioli. Mais on ne travaille par pour des statistiques. L'important est de parvenir à accumuler des points car les difficultés vont arriver, notamment après la trêve (avec la CAN en janvier, ndlr). On va prendre le temps de fêter, s'embrasser, avant de nous tourner vers Nantes."

Contre Toulouse, "on n'a pas fait notre meilleur match de la saison", a-t-il reconnu, avant de poursuivre: "On a été poussif en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été plus volontaire. On a montré notre état d'esprit contre une équipe qui avait inscrit cinq buts contre Liverpool, dont deux refusés par l'arbitre."

Son homologue Carles Martinez Novell s'est déclaré "très triste" après cette défaite, car Toulouse "méritait mieux". "On était très proche de la victoire, a-t-il dit. On les a mis plus en difficulté que d'habitude. Mais au final, c'est encore zéro but encaissé pour eux. Bravo."

"On avait pourtant marqué les premiers, a-t-il pesté. C'est le problème. Je ne comprends pas pourquoi ce but a été refusé".

Novell veut voir ses joueurs, qui n'ont plus gagné depuis six matches, "y croire encore plus". "Je suis en colère, a-t-il poursuivi. On est dans la zone rouge, je pense qu'il faut changer notre mentalité, continuer sur cette voie, mais faire plus et croire plus en nous jusqu'à la fin."