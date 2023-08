Forte en caractère... On refait le match de l'AS Monaco face à Nantes vendredi soir

Avec du recul, il y a deux lectures possibles du nul ramené de Nantes vendredi. La première, certainement celle qu’il faut retenir, met en avant la force mentale d’une équipe monégasque qui s’est redressée pour revenir au score malgré les erreurs d’arbitrage, un but de Castelletto qui ne voulait pas jouer le match (il souhaite quitter le FCN) et deux buts de retard à la 58e minute d’un match qu’elle a survolé.



Il y a peu, cette rencontre aurait sans doute complètement échappé aux Rouge et Blanc, friables dans les têtes sous Clement. Ça n’a pas été le cas et la pression mise sur les Canaris a été constante (27 tirs à 3). De quoi rappeler qu’un match référence n’est pas toujours une victoire. "Il y a de la déception mais aussi du positif à retenir. A part nos entames de mi-temps, on a totalement contrôlé ce match. On a fait preuve de caractère et on en aura besoin pour la suite de la saison. On a pris un point et j’estime qu’on a été dans la lignée de nos premiers matchs", a insisté Youssouf Fofana en zone mixte.

Dans leur vol retour, hier matin, le milieu et ses partenaires ont sans doute ruminé l’arbitrage de M. Pignard, critiqué pour avoir sifflé un penalty sévère, voyant une faute de Zakaria sur Simon (5e), mais qui a oublié un penalty beaucoup plus flagrant, à la suite d’une faute grossière de Douglas Augusto sur Golovin (13e).



Sur cette séquence, le VAR ne l’a jamais déjugé et c’est encore plus consternant. Ces erreurs ont mis au second plan la volonté de M. Pignard de laisser jouer. L’homme en noir a appliqué les consignes données par la Ligue en début de saison, une décision louable, mais il n’a pas fait les bons choix et n’a pas été soutenu par MM. Bré et Lissorgue, préposés à la vidéo dans le camion.

Adi Hütter a fait sobre dans l’analyse des faits de jeu. Il n’oublie pas que son équipe aurait pu être sanctionnée d’un second penalty en fin de partie. L’intervention de Singo sur Ganago qui filait au but demeurait limite. "Ces histoires de penalties, ça change tout, a réagi le coach monégasque. Mon avis sur la faute de Zakaria ? Je n’ai pas revu les images et la décision restera la même. Je ne peux pas la changer."

Un équilibre à peaufiner

Ces deux points égarés à la Beaujoire, Monaco les a aussi perdus pour quelques sautes de concentration et des progrès à accomplir sans ballon. C’est la seconde lecture que l’on peut avoir du match. Toujours invaincue, l’ASM a quand même reçu une piqûre de rappel. Elle peut se mettre en difficulté toute seule si elle ne gère pas mieux certaines phases de jeu. Ce qui peut saborder tout ce qu’elle fait très bien dans l’animation et la création.



Sur ses attaques, avec l’apport des pistons et les projections de Fofana, le club de la Principauté se retrouve avec six joueurs dans les trente derniers mètres. C’est utile et cela a permis le spectacle "fantastique" vu en Loire-Atlantique, mais c’est aussi une source de danger.



Avec ces six joueurs parfois sur la même ligne, Camara et la défense à trois sont fortement exposés sur les contres. D’autant plus qu’Henrique et Vanderson tardent parfois dans le replacement. "Les Nantais n’ont rien eu mais ils ont été efficaces. Ils nous ont fait mal sur deux-trois transitions", a résumé Fofana. « On a fait des cadeaux, pas beaucoup, mais on ne peut pas se satisfaire d’encaisser trois buts », a ajouté Hütter.

Autre axe d’amélioration, la gestion de l’enthousiasme. Soucieux d’agresser l’adversaire, les trois centraux sortent parfois à contretemps, comme sur le troisième but où Singo se livre trop. Ils avaient plutôt bien géré les décrochages des attaquants strasbourgeois mais ils ont davantage souffert à Clermont et Nantes. "On doit juste régler des petits détails", assure Fofana. A l’ASM d’être aussi talentueuse qu’exigeante.