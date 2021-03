Football: pourquoi le ministère des Sports a officialisé l’arrêt des championnats de N2 et de D2F

"Ça va être extrêmement difficile de reprendre les compétitions parce qu’il semblerait qu’une circulaire nous demande de ne pas jouer au football pendant un mois", estimait ce mercredi après-midi l’actuel président de la Fédération française de football Noël Le Graët au micro de nos confrères de RMC Sport.

Une information complétée dans la soirée mercredi via un communiqué du ministère des Sports: "Les divisions de National 2 masculine et de deuxième division féminine, dont la reprise avait été initialement envisagée au regard de la proportion de sportifs professionnels dans les clubs de chaque division professionnelle, ne pourront pas reprendre dans l’immédiat."

Plusieurs clubs varois (le Sporting club de Toulon, le Hyères FC et l’Etoile FC Fréjus/Saint-Raphaël en N2) et azuréens (le RC Grasse, l’AS Monaco II en N2 et l’OGC Nice en D2F), dont plusieurs devaient rejouer dès ce week-end, sont directement concernés par cette annonce pour le moins inattendue.

En effet, les instances avaient donné leur feu vert mi-février en faveur de cette reprise.

Le Coupe de France maintenue

Plusieurs matches en retard de N2 s’étaient d’ailleurs déjà disputés le week-end dernier partout en France, comme par exemple celui opposant Grasse à Jura Sud (1-0) le samedi 27 février.

Une décision du ministère motivée par "un contexte sanitaire fortement dégradé […] où 20 départements sont sous une vigilance extrême et que le gouvernement fait tout pour repousser un confinement. Il est malheureusement impossible d’envisager aujourd’hui une reprise des divisions amateurs ou semi-professionnelles".

Toutefois, la Coupe de France est maintenue grâce notamment à la participation des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Les 16es de finale débuteront d’ailleurs ce vendredi. Une raison justifiée par le ministère des Sports "au titre de la continuité professionnelle puisque cette compétition hybride mixe des clubs amateurs et des clubs professionnels".

Ces annonces assombrissent encore un peu plus l’espoir de reprise de l’ensemble des championnats amateurs, stoppés depuis l’automne. Et la Fédération française de football pourrait même bientôt communiquer sur l’arrêt définitif de la saison en N2 et D2F.