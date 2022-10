Football: plus de temps à perdre pour l'OGC Nice, qui doit battre Auxerre dimanche après-midi

Capable de tout, et même de perdre contre Slovacko, à domicile, après avoir eu l’opportunité de marquer cinq buts en une heure, le Gym se présente ce dimanche 16 octobre à 16h, à Auxerre, sans son capitaine Dante, qui n’a pas raté une seule minute depuis août, et son meilleur joueur du moment Diop, qu’on ne reverra pas avant deux ou trois semaines.

Vendredi, au centre d’entraînement, Lucien Favre a dû dire près d’une dizaine de fois "c’est comme ça" au moment d’évoquer ces nouvelles péripéties dans la saison niçoise, qui en compte beaucoup trop, déjà. "On ne peut plus revenir en arrière", a également lancé le technicien suisse, qui préfère regarder devant plutôt que de ressasser toutes les raisons qui font de l’OGC Nice un triste treizième de Ligue 1 après dix journées.

S’il a le droit de s’estimer lésé sur certains aspects, et même trompé sur la marchandise, ce qu’il s’est toujours gardé d’affirmer sur la place publique, le coach niçois ne peut se dédouaner de tout, car il dispose des joueurs pour ne pas être à la lutte avec Troyes, Toulouse et Reims. Contre le 12e du championnat tchèque, par exemple, il a sans doute trop tardé avant de faire des changements. "Parfois, on doit défendre et contrer", a-t-il dit, hier encore. Encore faut-il que le message soit entendu par ses joueurs, qui lui vouent un profond respect mais semblent parfois en décalage avec les attentes de leur coach.