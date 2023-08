Football: Monaco s'incline face au Bayern Munich (4-2) pour sa dernière sortie avant la reprise de la Ligue 1

Avant la reprise de la Ligue 1, dimanche à Clermont (15h), Adi Hütter et les siens se sont testés une dernière fois, ce lundi face au Bayern Munich, au Sportpark d'Unterhaching. Sans Embolo (victime d'une rupture des ligaments croisés), Ben Seghir, Aguilar, Jakobs, Diatta, Diop, Lemarechal, Gelson et Salisu (ce dernier parfait sa condition physique), les Monégasques ont été logiquement dominés par le champion d'Allemagne (4-2).

A nouveau disposée en 3-4-2-1 avec Magassa axial gauche, l'ASM a été mise sous pression tout de suite. Elle a d'abord été incapable de ressortir proprement les ballons, mais Köhn a remporté ses duels face à Gnabry (2', 7e). Une fois l'étau desserré, elle a pu évoluer plus haut. Mais, comme cela avait déjà été le cas sur certains de ses matchs précédents, Vanderson et Henrique ont souffert dans leur dos sur quelques séquences. Ils ont laissé Magassa et Matsima jouer des deux contre un.

Malgré quelques frissons, Minamino a ouvert le score (0-1, 29'). Le Japonais a bénéficié d'une belle talonnade de Ben Yedder pour tromper Ulreich du plat du pied gauche. Juste avant, déjà sur une récupération haute après une passe ratée de Kim, Golovin butait sur le portier allemand (28'). Huit minutes plus tôt, Ben Yedder avait également tiré sur Ulreich (20') à bout portant, bien servi par Golovin.

Quatre cadeaux

Le club de la Principauté n'a pas gardé son avantage longtemps. Pressé, Minamino a égaré un ballon et le Bayern ne s'est pas fait prier. Laimer a frappé dans la lucarne de Köhn (1-1, 31').

Matsima a ensuite manqué sa relance et, dans la foulée, Musiala s'est joué de la défense pour crucifier Köhn (2-1, 43'). Deux minutes plus tard, la pépite bavaroise a vu sa tentative, déviée par Maripan, heurter la barre.

Puis Fofana a offert un coup franc aux Munichois. La frappe de Goretzka a été freinée par le bras de Magassa, présent dans le mur. L'arbitre a logiquement sifflé penalty. Gnabry l'a converti malgré un bon plongeon de Köhn (3-1, 45'+2).

L'ASM a réduit l'écart sur un penalty de Ben Yedder (3-2, 64'). Minamino, déséquilibré par Mazraoui, l'a obtenu. L'ex de Liverpool a connu du déchet sur quelques prises de balle, mais il a aussi été en vue. Il a notamment tenté un joli tir en pivot écarté par Ulreich (56').

Mais le second but de la pré-saison de Ben Yedder n'a servi à rien. Les Rouge et Blanc ont accordé un quatrième cadeau aux hommes de Thomas Tuchel. A la suite d'un mauvais contrôle de Maripan, Tel a décalé Gnabry qui a ouvert son pied (4-2, 68'). Le Français et l'Allemand ont tiré sur les montants (30', 79').

Avant ses retrouvailles avec le championnat, Monaco a signé une bonne prestation malgré tout. Elle a réussi à poser des problèmes à un Bayern qui a aligné son équipe type. Ne lui reste plus qu'à éradiquer ses errements.

Le onze monégasque: Köhn - Matsima, Maripan, Magassa - Vanderson (Efekele 82'), Fofana, Camara (Matazo 77'), Henrique - Minamino (Volland 68'), Golovin (Akliouche 82') - Ben Yedder (cap., Boadu (82').