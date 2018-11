Football Leaks sur les transferts de mineurs à l'AS Monaco: la Ligue de football professionnel ouvre une enquête

La ligue de football professionnel n'a pas tardé à réagir concernant ces pratiques et a publié un communiqué: "La Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de Football Professionnel (LFP) ont conjointement décidé de saisir la Commission Fédérale du Statut du Joueur Elite de la FFF et la Commission Juridique et de la LFP concernant les conditions de recrutement de deux joueurs mineurs par l’AS Monaco. Ces deux commissions seront chargées d’enquêter afin de déterminer les éventuelles suites disciplinaires et/ou pénales à donner à ces dossiers .La FFF et la LFP rappellent que le recrutement de joueurs, a fortiori mineurs, est strictement encadré par la loi et les règlements de la FFF et de la LFP."

Quant à l'AS Monaco, elle dément les informations parues dans un article de Mediapart ce mardi.

Le club monégasque affirme qu’il respecte non seulement les lois applicables mais également les règlements des instances sportives nationales et internationales dans le cadre des recrutements de joueurs mineurs.

Il se tient à la disposition de la FFF et de la LFP pour venir s’expliquer sur ses méthodes de recrutement.