Football: "Je ne dois pas me comparer à Tchouameni" dixit Mohamed Camara

Mohamed, pourquoi avez-vous choisi l’ASM?

On ne peut pas dire non à Monaco. C’est le plus grand club français et il est reconnu en Europe. Le projet est magnifique et m’a beaucoup plu. J’ai aimé le discours de l’entraîneur et des dirigeants. C’est un endroit où je vais pouvoir continuer ma progression. Le staff technique est professionnel et tout ça m’a poussé à signer. J’ai d’abord eu le coach (Philippe Clement, NDLR) au téléphone. Il m’a beaucoup parlé de son projet. Il sait ce qu’on doit faire ensemble et ce que je veux apporter à l’équipe. On s’est mis d’accord sur de nombreux points. Je suis content d’être avec lui.

"L’absence de Ligue des champions n’a rien changé à mon choix"

Ça fait quoi d’être choisi, d’arriver comme le successeur de Tchouameni?

Je ne dois pas me comparer à Tchouameni. Il a fait de belles choses avec Monaco mais chacun a sa carrière à gérer et je lui souhaite le meilleur. Avoir été choisi, c’est une source de motivation. Je vais mettre toutes mes qualités au service de l’équipe.

Etes-vous prêt à jouer?

Oui, je le suis déjà. J’ai hâte de jouer mes premières minutes avec mon nouveau club. C’est au coach de décider si ce sera ce week-end (l’ASM affronte Lens au Louis-II, samedi à 17h).

Est-ce que l’absence de Ligue des champions vous a fait hésiter?

Ça n’a rien changé à mon choix. Il était déjà fait avant. J’étais déterminé à rejoindre l’AS Monaco. L’équipe est de qualité. À nous d’être à 100% pour faire une très belle campagne d’Europa League.

"Hamari Traoré m’a dit: "Tu peux venir jouer en France. Tu t’en sortiras."

Avez-vous échangé avec Hamari Traoré, votre capitaine en sélection, qui évolue en Ligue 1 à Rennes?

Je ne connaissais pas la L1 mais Hamari m’a beaucoup parlé d’un championnat de très haut niveau, physique mais aussi très technique. Il m’a donné des leçons et des conseils. C’est un grand frère. On a été dans la même académie (celle de Jean-Marc Guillou, NDLR). Il m’a dit: "Mo, tu as une qualité incroyable. Tu peux venir jouer en France. Tu t’en sortiras." Je connaissais aussi Minamino. On a joué un peu ensemble à Salzbourg avant qu’il parte à Liverpool (en 2019-2020). Et Salam Ag Jiddou, qui évolue en réserve ici, m’a beaucoup conseillé également.

Quels sont vos qualités et défauts?

Je veux aider le club autant que possible. Je mets l’équipe au-dessus de tout. Comme chaque joueur, j’ai des qualités et des défauts à corriger, mais ce n’est pas le bon endroit pour en parler (sourire). C’est à l’entraîneur de me juger et de me dire: "Tu dois améliorer tels points".

Vous porterez le n°4. Ce numéro a-t-il une signification particulière pour vous?

Ma maman est décédée le 4 mars 2020 donc c’est un hommage pour elle.