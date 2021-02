Foot: l'entraîneur de l'OM André Villas-Boas a présenté sa démission et attend la réponse des dirigeants

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille André Villas-Boas a annoncé mardi en conférence de presse avoir présenté sa démission après un désaccord sur le mercato, précisant qu'il attendait une réponse de la direction.

"Je ne veux rien de l'OM, pas d'argent. Je veux juste partir", a lancé le Portugais au lendemain de la clôture du mercato et trois jours après l'intrusion de supporters excédés au centre d'entraînement de Marseille.

Il n'a notamment pas goûté l'arrivée d'Olivier Ntcham, le milieu de terrain du Celtic Glasgow qui a pourtant rejoint le club dans les dernières heures du mercato: "J'aime l'OM mais je suis un professionnel. Quand tu veux me mettre un joueur qui n'a rien à voir avec les caractéristiques de celui qui est parti... "

"J'attends une réponse de la direction, et si c'est non, on continue", a poursuivi le Portugais. "Je ne veux aucun argent, je veux seulement partir", a répété AVB. "Je veux être clair avec vous".