Foot: le Marseillais Eric Bailly a rendu visite au Hyérois Almike Moussa N’Diaye à l’hôpital

Bien plus que le résultat (2-0 pour l’OM, qualifié), le match de Coupe de France entre le Hyères 83 FC et l’Olympique de Marseille a beaucoup fait parler en raison de l’attentat du défenseur Eric Bailly sur le milieu varois Almike Moussa N’Diaye. Cette action avait débouché sur une exclusion du joueur marseillais au quart d’heure de jeu et une hospitalisation en urgence du blessé.