Fofana décevant, Aguilar inspiré... Découvrez les notes monégasques après le nul face à Strasbourg (1-1)

NÜBEL (5): sûr et précis dans ses interventions face à Nyamsi ou Bellegarde (4’, 34’, 36’), il a encore une fois eu moins de réussite sur ses relances. Heureusement, Ajorque ne profite pas de son incompréhension avec Aguilar. Battu sur penalty (47’), plus inquiété ensuite.

AGUILAR (6): il a beaucoup proposé sur le côté droit et a été la rampe de lancement de la plupart des attaques monégasques, à l’image de l’action sur laquelle Ben Yedder trouve le poteau. Sa belle entente avec Golovin a fait terriblement souffrir Caci.

DISASI (5): encore une prestation déroutante. Il peut être un roc et passer totalement à côté sur l’action d’après. Un manque de constance qui n’a cette fois pas été préjudiciable mais qu’il doit absolument corriger.

MARIPAN (6): son importance n’est plus à prouver, sa fiabilité non plus. Le Chilien a livré une prestation solide face à Ajorque et son mètre 97.

HENRIQUE (4): le Brésilien a vécu un match très frustrant, ce que ne cachait pas son attitude. Faute de solutions, il a souvent dû jouer vers l’arrière. Remplacé par JAKOBS (60’), qui n’a absolument rien réussi, hormis un centre tendu que Boadu n’a pas pu redresser (90’).

FOFANA (4): du bon et du moins bon en première mi-temps avant une faute grotesque 30 secondes après le retour des vestiaires qui offre sur un plateau l’égalisation aux Strasbourgeois. L’entrée de Tchouameni l’a remis sur les bons rails. Remplacé par MATAZO (70’).

JEAN LUCAS (4): tranchant défensivement en début de match, il a peu à peu disparu des radars. Un problème récurrent. Offensivement, il a offert très peu de solutions à Caio Henrique et Sofiane Diop. Blessé, il a cédé sa place à TCHOUAMENI (53’), qui a permis d’équilibrer le jeu monégasque.

GOLOVIN (5): les offensives sont beaucoup venues de son côté en première mi-temps. Plus discret ensuite, il est ressorti du bois en fin de match mais sa frappe s’est envolée dans les nuages.

VOLLAND (5): il obtient un penalty au métier à la 45’après une première mi-temps où il n’avait jusque-là pas réussi grand-chose. Une frappe trop écrasée (65’) ensuite, et une autre en déviation facilement captée par Sels. On attend mieux de lui.

DIOP (4): performant contre Lille et la Real, il a été beaucoup moins en vue hier. Il n’a jamais trouvé la clé face à Guilbert et a manqué de spontanéité sur certaines situations. Peu inspiré sur coups de pied arrêtés. Remplacé par BOADU (60’), qui a raté la balle de match (90’). Le Néerlandais n’est toujours que l’ombre d’une promesse.

BEN YEDDER (6): il voit son tir croisé échouer sur le poteau (9’) après un petit exploit personnel pour se remettre dans le sens du but. Il ne tremble pas sur penalty pour ouvrir le score et marquer sa 8e réalisation de la saison en L1. Une seconde période plus quelconque, même s’il ne méritait sans doute pas de sortir si tôt. Remplacé par GELSON (70’), qui a tenté d’apporter un peu de vitesse.