Fin de saison pour le gardien de l'AS Monaco Danijel Subasic?

Quinze jours après son alerte aux adducteurs contre le PSG, le Croate poursuit sa saison galère, lui qui n'a pas joué entre octobre et janvier après être revenu de la Coupe du monde gravement blessé à la cuisse.

Le joueur est-il revenu trop vite après sa sortie contre Paris?

"Ce n'est pas la même blessure, ça n'a rien à voir", a d'abord déclaré Jardim.

Mais le portier a-t-il pu compenser autrement pour soulager ses adducteurs quitte à se fragiliser? "Oui, c'est possible" a finalement reconnu Jardim. "Je ne sais pas s'il pourra jouer les derniers matches de championnat, c'est encore trop tôt. Je ne sais pas, non plus, si Benaglio sera apte pour Nîmes, on verra".

Seydou Sy, troisième gardien du club, pourrait donc être amené à terminer la saison dans les cages.