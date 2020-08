"Fiable, fidèle, quelqu’un sur qui on peut compter": Schneiderlin, suivez le guide

Le stade de La Meinau sonnera creux ce samedi soir. Un gâchis pour le spectacle de la Ligue 1, carrément un crève-cœur pour Morgan Schneiderlin.

Ce rendez-vous de la deuxième journée, il l'avait coché depuis la sortie du calendrier. Après douze années passées Outre-Manche, l'enfant du pays rentre chez lui. Avec le numéro 6 et le maillot du Gym sur le dos.



Mais tout amoureux du Racing n'en voudra jamais à ce pur-sang alsacien que le club avait honoré du numéro 100 pour les festivités du centenaire.

"Il reste encore aujourd'hui le plus jeune joueur à avoir signé son premier contrat pro à Strasbourg" (16 ans), admire Thomas Zerbini, un ex-coéquipier du centre devenu un ami pour la vie.

Du classique chez Schneiderlin, un homme pudique en public, dans la sphère privée, abonde Stéphane Tritz, autre partenaire de formation.



"On avait intégré l'équipe professionnelle ensemble. Après une Coupe du monde, un Euro et Manchester United, c'est toujours le Morgan Schneiderlin que j'ai connu. Il a gardé ses bases familiales et le même socle d'amis qu'il avait à ses 18 ans."

"Il pouvait sortir d’un bon match et te parler seulement du ballon qu’il avait perdu"

La trajectoire d’un villageois de Zellwiller ambitieux, travailleur et sérieux. Petit-fils de Gérard, l’un des fondateurs du club de foot du village, Morgan tape rapidement la balle avec les copains sur le macadam. Il a cinq ans quand le Racing Club de Strasbourg détecte déjà le talent d’un futur international, toutes catégories d’âges confondues.

"Il était au-dessus. Mais ce qui m’a marqué chez lui, c’est qu’il pouvait sortir d’un bon match et te parler seulement du ballon qu’il avait perdu", raconte Thomas.



"C’était le plus jeune de l’équipe et ce qu’il retenait c’était la mauvaise prise de balle à tel moment, le mauvais tacle sur telle action, surenchérit Stéphane. C’est la marque des perfectionnistes, tout simplement."

Quand ses potes réalisent l’exploit de gagner la Gambardella face au Lyon de Benzema, Pied et Mounier en 2006 (3-1), Schneiderlin a déjà, lui, la tête chez les pros.



Avec le temps, Jean-Marc Furlan regrettera de n’avoir pas eu le contexte favorable à l’éclosion de ce pur talent de 17 ans. Et à force de repousser ses limites, Schneiderlin traverse les frontières.



"Certains ont pu penser qu’il était fou quand il est parti en Angleterre. Southampton, ce n’était pas un cador de Premier League, il aurait pu choisir la facilité, rembobine Stéphane Tritz. Mais c’était un choix très réfléchi, il savait que les qualités footballistiques, il les avait. Il lui manquait de l'impact à la récupération. C’était un beau joueur à regarder, pas un besogneux. Il est devenu le milieu box-to-box qu'il est aujourd’hui grâce à ça."

Rapidement imprégné de la mentalité british - "Même au ping-pong ou au tennis-ballon, il veut toujours gagner" - Morgan peut compter sur les potes pour réussir ses premiers pas en anglais.



"Il partait de zéro. Il nous appelait pour qu’on commande les pizzas à sa place (rires)." Il y a eu des coups de fil plus sympas aussi, notamment ceux de Didier Deschamps pour le sortir de son statut de réserviste en 2014 et 2016. <

"Le destin fait bien les choses, souffle Tritz. Une Coupe du monde au Brésil et un Euro en France, difficile de rêver mieux."

A 30 ans, Schneiderlin a connu de grosses blessures, comme la disparition d’Albert, son père, en 2018, mais il continue de viser plus loin.



Ce retour en Ligue 1, c’est aussi revenir sous les yeux du sélectionneur et montrer que ses blessures forgent désormais sa force.



"Il s’est organisé toute une structure à domicile pendant le confinement, avec salle de gym et préparateur physique perso le matin, et un kiné qui le suivait l’après-midi. Dès qu’il a su qu’il signait à Nice, il regardait toutes les infos mercato du club. C’est un passionné, il met toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs élevés."

Caroline, sa maman, et ses amis seront en tribunes ce soir pour de courtes retrouvailles. Ils repasseront le voir bientôt à Nice, une région pour laquelle Morgan a déjà une forte affection.



"C’est là où il avait demandé Camille en mariage, où ils se sont mariés aussi. Leur second enfant viendra au monde à Nice, ça prendra tout son sens", pour Stéphane Tritz.

Du coup, plutôt supporter du Racing ou du Gym ce samedi soir le clan Schneiderlin? "Allez Nice, ose Thomas Zerbini. Obligé, les copains d’abord!"