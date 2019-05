Falcao en sauveur, Aholou fantomatique... Voici les notes des Monégasques

SY (4): le gardien sénégalais fêtait hier sa deuxième titularisation après celle à Strasbourg pour la première de Thierry Henry, lors de la 10e journée de L1. Il s’y était illustré par une boulette. Fébrile sur les deux premiers buts rennais, il s’interpose bien devant Hunou (37’) et Del Castillo (82’).

SIDIBE (6): il a laissé beaucoup d’espaces sur son côté en première période, notamment sur le premier but rennais. Percutant après la pause, il sert bien Falcao pour la réduction du score et a mieux combiné avec Gelson Martins. Il aurait même pu égaliser sur la reprise que Koubek a repoussée sur Falcao, qui s’offrait un doublé.

JEMERSON (5): associé à Badiashile en l’absence de Glik, le Brésilien a eu du mal à gagner des duels. Aspiré sur le premier but rennais, il a déséquilibré la défense. Pas un grand match pour lui avant qu’il soit repositionné au milieu à la sortie d’Adrien Silva. Beaucoup mieux.

BADIASHILE (4): pas bien placé sur l’ouverture du score rennaise, il a perdu plusieurs duels. Il n’a pas montré beaucoup d’assurance mais il faut avouer que les premières minutes catastrophiques de son équipe n’ont pas aidé.

BALLO-TOURE (5): complètement éteint en première période il a redressé la barre à coups de grandes enjambées après la pause. Dans le couloir, Del Castillo lui a donné du fil à retordre. Son centre amène l’égalisation monégasque à un quart d’heure de la fin.

ADRIEN SILVA (4): il a alterné le bon et le moins bon. Sa perte de balle sur le premier but a complètement déséquilibré son équipe. Bien trop seul pour peser sur le milieu, il est orphelin de Fabregas depuis quelques matches. Remplacé par Naldo (63’) qui a permis à Jemerson de monter au milieu.

AHOLOU (2): fantomatique. L’ex-Strasbourgeois remplace numériquement Fabregas, blessé. Numériquement seulement car l’Ivoirien n’a ni le ballon, ni l’inspiration de l’Espagnol pour dicter le jeu. En retard dans l’impact, il n’a tout simplement pas été au niveau. Remplacé par Vinicius (4) à la pause qui écrase trop sa frappe (53’). Son mauvais contrôle dans la surface l’empêche de s’offrir une belle occasion (67’). A pesé, mais sans plus.

GELSON MARTINS (3): il y avait un avant et un après trêve internationale. Le Portugais, décisif pour ses premiers matches sous les couleurs de l’ASM n’est plus que l’ombre de lui-même. Sa perte de balle sur le second but rennais permet de lancer parfaitement les Bretons en contre.

GOLOVIN (5): a couru dans le vent pendant une mi-temps. Replacé au milieu à la sortie d’Aholou dans un 4-4-2 plus cohérent, le Russe s’est senti à son aise. Sa bonne passe pour Vinicius dans la surface aurait mérité mieux (67’), tout comme sa reprise au-dessus dans la foulée. Bien mieux à ce poste, un cran plus bas.

R.LOPES (5): brouillon, il a essayé de percuter et s’est retrouvé dans quelques bonnes positions (10’, 13’) mais n’a pas été réaliste dans les vingt derniers mètres. Percutant, il a baissé de rythme au fil du match.

FALCAO (7): très peu inspiré en première période, à l’image de son cafouillage au point de penalty à la réception d’un centre de Ballo-Touré (33’), le Colombien a réussi à ressusciter son équipe en inscrivant un doublé. Ses 13e et 14e buts de la saison en L1. Une véritable bouffée d’air. Remplacé par N’Doram (90’).