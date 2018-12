Faivre, le gamin abandonné: les notes des joueurs de l'AS Monaco après la défaite honteuse contre Guingamp

Benaglio (3): peu de ballons à négocier pour le Suisse et voilà qu’il se fait renrhumer deux fois en 5 minutes au cœur de la seconde période et ne semble pas très clair sur le but de Roux.

Biancone (3): buteur contre Lorient mercredi, le jeune latéral droit enchaînait une deuxième titularisation de rang au Louis-II mais n’a pas connu du tout la même réussite. Il a énormément souffert face à Thuram comme sur le but où le Guingampais le dévore en puissance et en vitesse. Terrible.

Glik (4): le Polonais...