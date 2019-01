Fabregas ? Je lui donne le brassard tout de suite !

Ce soir, l'AS Monaco défiera Marseille au Vélodrome [lire pages 26 et 27], trois jours avant le derby azuréen contre Nice, au stade Louis-II (19 heures). Deux affiches sous tension pour un club englué à la 19e place du championnat. Pourtant, une certaine euphorie agite les supporters ces dernières heures. À la sérénité et la transparence de Thierry Henry en conférences de presse, sont venues se greffer deux recrues d'expérience : Naldo et, depuis vendredi soir, Cesc Fabregas.

En attendant d'autres renforts, le club de la Principauté a déjà réussi l'un des plus gros coups du mercato hivernal et, qui sait, de l'histoire de la Ligue 1. Un recrutement impensable pour beaucoup, si ce n'est pour le Paris Saint-Germain… et Monaco.

« Un mercato qui met de bonne humeur »

Fan absolu de l'ASM depuis 40...