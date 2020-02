Exclu pour avoir bousculé l'arbitre contre Nîmes, Gelson Martins va être "fortement sanctionné" par l'AS Monaco

Gelson Martins ne passera pas entre les gouttes. Exclu pour avoir bousculé un arbitre samedi à Nîmes, le joueur de l'AS Monaco va être sanctionné par son club.

"Son attitude n'est pas acceptable, ni pardonnable", a indiqué Petrov en évoquant le geste de Gelson Martins envers M. Lesage, l'arbitre de la rencontre Nîmes-Monaco (3-1).

"Je lui ai déjà certifié qu'il sera sanctionné par le club", a encore précisé Petrov, indiquant avoir rencontré le joueur qui a écopé d'un carton rouge.

"Il s'est excusé auprès de l'arbitre personnellement dès la fin de la rencontre et à travers les réseaux sociaux, a tenu à dire Petrov. Lorsque je lui ai parlé, j'ai vu qu'il ressentait vraiment qu'il avait commis une erreur. Il n'est pas une personne violente. Cela a donc été une surprise. Il m'a dit avoir vécu une semaine très compliquée. Cela ne peut pas expliquer son geste et pardonner son geste, mais peut aider à le comprendre en partie."

"Je dois m'excuser pour mon attitude irréfléchie"

Le dirigeant monégasque, qui a mesuré les dommages potentiels de cet épisode sur son club et sa saison, a insisté: "Il sera fortement sanctionné. Et de mon côté, je vais m'assurer qu'une attitude comme cela ne se reproduise plus."

>>RELIRE. Gelson Martins s’excuse pour son geste, le syndicat des arbitres l’enfonce

Conscient de la gravité de son geste, le joueur s’est excusé sur son compte Instagram peu après la rencontre.

"Ceux qui me connaissent savent que au long de ma carrière, j'ai toujours eu pour principe le respect pour tout le monde: collègues, adversaires, supporteurs et arbitres, sur le terrain et en dehors du même. Je ne suis pas agressif, je ne l’ai jamais été avec personne. Aujourd'hui, après réflexion, j'estime que je dois m'excuser pour mon attitude irréfléchie et avec le sang chaud. Je m'excuse en particulier auprès de l'arbitre Mikael Lesage, mais aussi auprès de mes collègues et de nos supporters" pouvait-on lire.

Le joueur pourrait d’abord être suspendu à titre conservatoire avant que son cas ne soit jugé par la commission de discipline de la LFP. Il risque très gros.