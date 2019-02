"Évidemment qu’on est content": les réactions après le match AS Monaco-Nantes (1-0)

Leonardo Jardim (ent. de l’ASM)

"On a été en difficulté les dix dernières minutes parce qu’on ne sait jamais ce qu’il peut arriver. Ils peuvent avoir une possibilité de frappe et marquer un but. Mais je pense que cette victoire est justifiée. Ils ont tiré une fois, il me semble. Nous, en première période, on a eu deux ou trois bons coups. La deuxième mi-temps était plus équilibrée parce que Nantes n’a pas pris de gros risques, ils ont même renforcé le milieu de terrain. Évidemment qu’on est content, mais rien est terminé. Ce qui compte, c’est le classement à la fin."

Vahid Halilhodzic (entraîneur du FC Nantes)

"En 2e mi-temps, on a eu beaucoup de déchets techniques, dans la transmission. C’est frustrant. On aurait pu mieux faire. Il y a aussi un peu de fatigue. C’est notre 3e match en 6 jours. Si on ajoute tout ce qui se passe au club en ce moment, c’est pesant. On travaille bien à l’entraînement. Mais depuis plusieurs semaines, on vit une situation particulière (décès de Sala, ndlr). Ce n’est pas facile pour les garçons. Le groupe est touché. Il faut aussi savoir doser le travail tactique. On est fatigué de tout ce qui s’est passé. C’est une période très difficile. Mais il ne fait pas trouver d’excuses. Toutefois les garçons ont besoin de deux trois jours pour se reposer et je vais les leur donner. Hier encore il y avait de la tristesse. Il n’y a pas beaucoup de joie dans le groupe. Ce soir, c’était un match à six points. À un moment, on a enchaîné les victoires. Mais tout ce qu’on a fait pendant trois mois a été effacé au mercato. Il faut tout recommencer. On va le faire, il n’y a aucun problème avec les garçons".