Et si l'avenir victorieux de l'AS Monaco passait par ces garçons?

Les "enfants" de l’ASM qui sont déjà la relève. Sans oublier Pavlovic, Musaba, Panzo, Biancone ou encore Majecki. De gauche à droite et de haut en bas: Badiashile, Zagre, Tchouaméni, Geubbels, Pellegri, Marcelin, Matazo et Millot Photos AS Monaco