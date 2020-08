Equipe de France: Didier Deschamps face à de nombreuses incertitudes avant de dévoiler sa liste ce jeudi

La Ligue des champions à peine finie, la Ligue 1 qui reprend difficilement et les autres championnats encore à l’arrêt offrent une équation complexe pour Didier Deschamps, en vue des rencontres de Ligue des nations en Suède et contre la Croatie, les 5 et 8 septembre à huis clos.

Le coronavirus a déjà été à l’origine du report de tous les rendez-vous internationaux du printemps, Euro-2020 compris.

Il est cette fois responsable d’un rassemblement sous haute vigilance sanitaire à partir de lundi, avec un voyage prévu à Sölna puis une réception au Stade de France pour des Bleus régulièrement testés et placés sous bulle sanitaire.

La pandémie de Covid-19 a aussi causé de grandes disparités dans les rangs de la sélection, entre les joueurs de L1 qui viennent de lancer leur saison 2020-2021 (Mike Maignan à Lille et Wissam Ben Yedder à Monaco par exemple), les pensionnaires des autres grands championnats qui reprennent à peine l’entraînement après avoir joué jusqu’en juillet, pour certains, et les participants du tournoi final de Ligue des champions, tout juste rentrés de Lisbonne.

Ainsi, pour les champions du monde Olivier Giroud, Blaise Matuidi ou Hugo Lloris, ce rassemblement pourrait être synonyme de premières minutes en match officiel cette saison!

Deschamps se retrouve donc soumis à des considérations inédites pour un sélectionneur national, avec plusieurs questionnements en tête.

Après une telle coupure, faut-il privilégier les retrouvailles des traditionnels membres du groupe, au détriment du déficit de préparation physique?

Ou est-ce au contraire le moment de faire appel à des joueurs aptes physiquement, quitte à se passer de quelques habitués?

La gestion des corps sera quoi qu’il arrive l’un des principaux enjeux de ce premier rassemblement de l’année 2020. Les internationaux sont en effet au départ d’une saison incroyablement longue et dense, avec pour certains douze mois de foot au programme entre juillet 2020 et l’Euro se terminant en juillet 2021, voire les Jeux olympiques de Tokyo (juillet-août 2021) pour quelques heureux élus. Après une préparation chamboulée par les contraintes sanitaires...

Ce jeudi à 14 heures, au siège de la FFF: conférence de presse de Didier Deschamps