"Entrer en Coupe de France n'est jamais facile": les réactions après le match Canet-en-Roussillon-AS Monaco (0-1)

>> LIRE AUSSI. L'AS Monaco qualifiée sans briller pour les 16es de finale, face à Canet-en-Roussillon (0-1)

Thierry Henry (coach de Monaco)

"Est-ce qu'on aurait dû se rendre ce match plus facile? Je l'avais dit cette semaine. Entrer en Coupe de France n'est jamais facile. On a vu les résultats hier et aujourd'hui. Canet nous a mis en difficulté sur certaines phases de jeu, avec des longs ballons. Cette équipe n'a rien lâché et bravo à elle. On s'est mis aussi en difficulté tout seul de temps en temps, en ressortant de derrière. C'est devenu un vrai match de Coupe après l'expulsion (Lopy, 18', ndlr).

C'est bien de passer mais la manière n'était pas là. Vous allez quand même me dire que Canet s'est retrouvé à dix, mais j'ai déjà perdu des matchs contre des équipes supposées moins bonnes. Ils se sont battus jusqu'au bout, avec une frappe de peu à côté sur la fin... On a aussi deux trois occasions pour mettre le deuxième mais tant qu'on ne le met pas, après, ça devient difficile même à dix.

Est-ce qu'on a eu peur? La peur, c'est un bien grand mot. Est-ce que Fabregas est sur le point de signer? Vous avez peut-être plus d'infos que moi. J'étais sur le banc et je n'ai pas encore regardé mon téléphone. J'ai vu comme vous sa standing ovation hier (avec Chelsea, en Coupe d'Angleterre contre Nottingham Forrest). Je suis content pour lui parce qu'il le méritait mais comme je vous l'ai dit l'autre fois, c'est toujours un joueur de Chelsea."

William Prunier (coach de Canet)

"Il aurait fallu beaucoup plus de folie pour espérer quelque chose. On n'a pas été chercher la victoire. C'est ce que j'ai dis aux joueurs dans le vestiaire. On a été trop timides et on a trop peu poussé sur le plan offensif face à une équipe pourtant dans le doute. On ne les a jamais mis en danger, à part sur deux-trois frappes. C'est une grosse déception pour le vestiaire. Le rêve s'est éteint. Tout le monde va bien se rendormir. On n'a pas fait l'exploit.

Il aurait quand même fallu refaire le match à onze contre onze. Il aurait été totalement différent. Est-ce que l'expulsion de Lopy (18') est justifiée? Il y a pied en l'air et dans le ventre mais je ne vois pas bien. Dès qu'un pied est en l'air, aujourd'hui, c'est rouge direct. Il aurait été bien que l'arbitre fasse preuve de psychologie. Un petit jaune aurait suffi pour faire plaisir aux amateurs, qu'on nous laisse une petite chance.

La main de Jemerson dans la surface? Sauf si j'ai besoin de lentilles, je vois une main et un penalty. Maintenant, il faut respecter la décision, même si tout aurait pu basculer derrière."