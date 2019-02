Entre déception Jardim : Ce n’est pas normal et frustration Glik sur courant alternatif

A deux minutes près, Monaco gagnait son deuxième match de suite en Ligue 1 et s’offrait une vraie bouffée d’oxygène au classement. Mais Kamil Glik a confondu le crâne de Skuletic avec le ballon et Montpellier a pris le point du match nul sur un penalty dans les arrêts de jeu à La Mosson (2-2). Jusqu’alors l’escouade de Leonardo Jardim avait réussi à dribbler la malchance et l’engagement héraultais. Même la sortie sur blessure de Golovin semblait oubliée. Pourtant, alors que le Russe se faisait soigner sur le bord de la pelouse, Montpellier a trouvé le moyen d’égaliser en supériorité numérique de quoi provoquer la colère de tout le banc asémiste et inciter Frank Schneider à expulser Leonardo Jardim.

La sortie de Golovin, parlons-en justement. Depuis début janvier, l’arbitrage français est pointé du doigt pour ne pas suffisamment protéger les « artistes ». Cette fois, ce n’est pas Neymar ou Kehrer mais Golovin. Sa sortie sur blessure - a priori plutôt grave - sans aucun avertissement à son agresseur reste un mystère.

Avec le Russe sur le pré, la fluidité était au rendez-vous. On espère pour l’ASM que l’ancien meneur du CSKA Moscou n’a pas gravement rechuté (déjà arrêté deux fois pour une blessure à la cheville cette saison) car son profil est unique et il commençait enfin à justifier tous les espoirs et euros placés en lui.

Avant cela, on avait retrouvé le Monaco de Jardim. Une ouverture du score tôt dans le match, un bloc compact, placé bas, et des contre-attaques à gogo avec le trio Gelson Martins-Golovin-Rony Lopes. N’allons pas jusqu’à faire des parallèles avec l’équipe de 2017 mais le 4-2-3-1 d’hier a quelque chose de séduisant dans sa projection à la récupération du ballon.

Tout est encore tout neuf, tout beau, tout frais alors des imprécisions...