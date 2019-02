Entre déception et frustration

À deux minutes près, Monaco gagnait son deuxième match de suite en Ligue 1 et s’offrait une vraie bouffée d’oxygène au classement. Mais Glik a confondu le crâne de Skuletic avec le ballon et Montpellier a pris le point du match nul sur un penalty dans les arrêts de jeu à La Mosson (2-2). Jusqu’alors l’escouade de Leonardo Jardim avait réussi à dribbler la malchance et l’engagement héraultais. Même la sortie sur blessure de...