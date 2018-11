Enjeu, compos probables, stat'... Tout ce qu'il faut savoir avant AS Monaco-PSG

Le match

Vivement que la semaine se termine.

Les joueurs de la Principauté ont décroché un record à savoir celui de la plus large défaite de l'histoire de club sur la scène européenne après la gifle reçue mardi par Bruges au Louis-II : 0-4.

Fatalement, Monaco est déjà éliminé de la Ligue des champions après seulement quatre journées.

Quoi d'autre ? L'infirmerie. Ce matin, elle affiche quatorze CV. Du jamais vu.

Si on y ajoute Youri Tielemans suspendu (Andrea Raggi est un cumulard, il est suspendu ET blessé), on peut d'ailleurs coucher sur le papier un onze qui tiendrait plus que la route en Ligue 1 : Subasic, Raggi, N'Doram, Glik, Serrano, Tielemans, Aholou, Golovin, Jovetic, Rony Lopes, Pellegri.

C'est fini ? Que nenni.

Samedi matin, pour le dernier entraînement avant la réception du PSG, les Ultras Monaco 94 se sont invités au centre d'entraînement à La Turbie pour faire passer un message, torches à l'appui.

Excédés, les ultras du Rocher ont tenu à rappeler aux joueurs les fondamentaux et l'urgence de la situation car urgence il y a.

Avec 7 points en 13 journées, Monaco avance à une "allure" de relégable.

Et quand, en plus, le visiteur du soir s'appelle le PSG de Neymar, Mbappé et Cavani, il y a de quoi prendre peur.

Thierry Henry, qui n'est pas venu pour rire, sait que le défi est immense mais que le championnat ne se jouera pas sur ce match mais plutôt face à Caen, Amiens, Guingamp. Des équipes qui, elles aussi, jouent le maintien.

Du côté de la capitale, on ne souhaite pourtant pas se déplacer en pantoufles sur le Rocher, ce qui n'est pas forcément rassurant pour l'ASM.

"C'est toujours dangereux de jouer à Monaco, même si la situation est difficile pour eux. Ils ont joué avec différents systèmes dernièrement, et on ne sait pas trop comment ils vont se présenter face à nous, déclarait Thomas Tuchel, hier. Face à Monaco, je veux la même mentalité que contre Lille et la même attitude que face à Naples. Je ne veux pas moins", conclut l'Allemand.

Pour autant, ce qui était encore un choc de Ligue 1 il y a peu est devenu un simple match entre le 19ème du championnat et le leader incontesté. Pour preuve, l'AS Monaco brade les places au stade depuis le début de la semaine pour tenter de faire une affluence acceptable.

Face à Bruges, mardi, moins de 9000 spectateurs étaient présents pour un match de Ligue des champions.

Pourtant, le football a quelque chose d'irrationnel alors si on a un seul message à faire passer à l'AS Monaco, il est simple et tient en une citation: "Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher".

Les compos probables