En quête de renfort, l'AS Monaco vise le milieu de Chelsea Cesc Fabregas

Selon nos informations,Thierry Henry et Michael Emenalo (ex-Chelsea) sont à la manœuvre sur un dossier de grande envergure et espèrent convaincre Cesc Fabregas (31 ans) de rejoindre l’AS Monaco dès cet hiver.

>>LIRE AUSSI. L'AS Monaco lorgne sur Skrtel, Pepe, Cahill et Koscielny

L’Espagnol ne serait pas contre l’idée, malgré la situation sportive bancale du club. A six mois de la fin de son contrat, le milieu de Chelsea, qui n’a joué que quatre matchs de Premier League sous les ordres de Maurizio Sarri, est également dans le viseur du Milan.

Or, il connaît très bien Henry, avec qui il a évolué quatre saisons à Arsenal. Surtout, l’ex-international français et le joueur formé à Barcelone partagent le même agent: Darren Dein, fils de David ex boss d’Arsenal.

Depuis le départ de Moutinho, Monaco est orphelin d’un milieu polyvalent capable de prendre le jeu à son compte, de dicter le tempo.

"Ce qu’on recherche c’est quelqu’un capable de nous aider immédiatement, peu importe l’âge, a dit, ce jeudi, Thierry Henry. Les cibles? Il y en a... je ne vous donnerai pas les noms, ni les postes, mais il y a de la recherche."