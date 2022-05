En fin de contrat en juin, Djibril Sidibé ne prolongera pas avec l'AS Monaco

Comme pressenti, le latéral droit de 29 ans, champion de France avec l'AS Monaco en 2017, ne s'est pas entendu avec ses dirigeants pour une prolongation de contrat.

Dimanche, lors d'une dernière réunion de bilan avant les vacances, Sidibé s'est entretenu avec son coach Philippe Clement concernant son ambition d'obtenir plus de temps de jeu la saison prochaine, ce que le Belge n'a pas pu lui promettre.

"C’était une richesse d’avoir trois latéraux droits comme ça ces derniers mois. Ruben (Aguilar) a fait un très grand travail sur les dix derniers matchs. Vanderson représente le futur. Je l’ai utilisé très haut car il manquait Krépin (Diatta) mais son meilleur poste est à l'arrière, a expliqué l'entraîneur monégasque. On a parlé avec Djibril, il veut avoir plus de minutes, il est encore très ambitieux. Même quand il ne jouait pas beaucoup, il a été très positif pendant les séances et dans le vestiaire. Je ne peux pas lui garantir d’avoir plus de minutes et son contrat est fini. Mais je suis sûr qu'il restera supporter de Monaco", a-t-il ajouté.

C'est une page qui se tourne pour le club et pour un joueur qui aura disputé 176 matchs (6 buts) sous le maillot monégasque depuis 2016 (en dehors d'un prêt d'une saison à Everton lors de la saison 2019-2020).

A la recherche de nouvelles opportunités, Djibril Sidibé pourrait rebondir dans le championnat allemand.