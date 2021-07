"En 2018, on s’est engueulés aussi!". Le Varois Adil Rami revient sur l'échec de l'équipe de France à l'Euro

Son fameux extincteur de 2018 aurait fait du bien pour éteindre les conflits, rafraîchir quelques têtes en surchauffe chez les Bleus de 2021. C’est depuis son lieu de vacances à Los Angeles, qu’Adil Rami (35 ans) a suivi le parcours de ses ex-coéquipiers.

Si l’état d’esprit a été loué en Russie, depuis la fin de l’Euro, les langues se délient pour démontrer que trois ans plus tard, le collectif n’était plus le même. Jusqu’à se ressentir sur le terrain.

Le champion du monde, dont l’expérience et la joie de vivre ont, de l’avis de beaucoup, manqué pour unifier le groupe, analyse cet échec par "un manque de chance avec les blessures qui ont tout déstabilisé et un oubli du goût de l’effort". Le défenseur de Boavista (Portugal), prévient que l’Équipe de France, "piquée au vif, redeviendra plus forte en 2022". Comme après la finale perdue de 2016.

Qu’est-ce qui a manqué aux Bleus cette fois?

Ça n’explique pas tout, mais pour gagner il faut un peu de chance. Toutes ces blessures, surtout sur le même côté de la défense où tu n’as que deux spécialistes et que tu en as trois à droite, obligent à changer de système. Alors qu’en 2018, notre force était notre stabilité.

Pourquoi il a été si difficile de capitaliser sur 2018?

On ne retrouve pas un Matuidi comme ça. Blaise avait stabilisé l’équipe par son sens du sacrifice. Forcément que ça pousse à évoluer. Il fallait aussi prévoir de surprendre l’adversaire car tout le monde voulait taper la France.

La défense à trois?

Ca a déboussolé la charnière et toute l’équipe a été à l’envers du coup. Tu cherches à compenser par des courses en plus et tu te perds encore plus...

Vous avez parfois joué à trois avec l’OM de Rudi Garcia. Est-ce si difficile?

Les centraux ont l’habitude de défendre au centre du terrain et juste de couvrir le latéral. À trois, tu es obligé de couper le long de la ligne, parfois de sortir sur le milieu offensif adverse et donc de quitter l’axe. À l’OM, je disais au coach: 'Si on joue à trois, je joue dans l’axe. Je ne veux pas me perdre à sortir sur le milieu.' Varane et Kimpembe étaient tout le temps dans l’entre-deux, à trop réfléchir.

Seuls trois titulaires à l’Euro différaient du onze type de 2018 (Kimpembe, Rabiot, Benzema). Avez-vous reconnu l’équipe?Pas totalement, mais parce que les changements étaient tous à gauche. Le deuxième but suisse arrive par là. Rabiot est un excellent milieu, mais il lui manque des réflexes parce que ce n’est pas son poste. Il mettait de la volonté, mais quand je voyais certains retours défensifs, je me disais 'Oh pauvre Kimpembe'. Hernandez ou Digne n’auraient pas laissé centrer. Ce sont des pitbulls qui te sautent dessus sur le temps de passe!

Le retour de Benzema a-t-il été trop tardif?

Il n’est jamais trop tard, surtout avec une Coupe du monde dans un an... Il aurait dû faire un pas vers le sélectionneur, avant, je lui ai toujours dit. Mais ça a été compliqué pour lui aussi, même si c’est une machine et qu’il a marqué. Tout grand attaquant qu’il est, il fallait se faire une place. Surtout qu’il a un autre statut qu’en 2015. Digérer tous ces évènements met du temps.



En 4-3-3 contre l’Allemagne ou 4-4-2 contre la Suisse, Griezmann a joué à droite. Alors qu’en 2016 et 2018, lors des succès des Bleus, il était dans l’axe…

Son poste c’est n°10. Il est malin, vicieux, bon passeur. Peut-être qu’il a été un peu sacrifié et qu’il a fait profil bas. Mais sur le 2e but contre la Suisse, il est à gauche pour combiner avec Coman et Mbappe. Il est vraiment mature. Quoiqu’on en dise, c’est un leader.

"Mbappé sera ballon d'or"

Peut-on en vouloir à Kylian Mbappe?

Ce n’est pas grave, ça arrive. Ce n’est pas le premier grand joueur qui loupera. Ronaldo a raté en finale de Ligue des Champions (2008 contre Chelsea). Il sera Ballon d’Or. Pour ça, il faut prendre des coups, tomber et être triste.

Etait-il autant revendicatif en 2018?

Il a toujours été comme ça et il a trois ans de plus aujourd’hui. Kylian dit qu’il ne faut pas lui parler d’âge, mais c’est sa vérité, ça. La vraie vérité, c’est qu’il a 22 ans et qu’il découvre encore. La France est triste, mais c’est un bien pour lui. Il est intelligent, il apprendra.

Contrairement à 2016 et 2018, les Bleus étaient dans la poule de la mort. Qu’est-ce que ça change?

Plus aucun de ces gros n’est encore là, ce n’est pas un hasard... La France n’a pas pu monter en pression. Il faut être prêt tout de suite. Contre un adversaire moins fort, inconsciemment, t’es moins dedans et les mecs en face, eux, ne blaguent pas. Tu peux être très bon techniquement avec du talent, si défensivement tu n’as pas la grinta et le goût de la transpiration, t’es mort.

L’argument de la fatigue a été avancé. Crédible?

Je me souviens des têtes de joueurs qui n’étaient pas très bien pendant la préparation (rires). On avait beaucoup travaillé mais on avait le temps de s’en remettre. Griezmann est préservé au début de l’Euro 2016 (remplaçant au 2e match) et on fait tourner contre le Danemark, en 2018. Le souci, c’est qu’on a toujours des problèmes face aux ‘‘petits’’. On ne devrait pas les laisser respirer. On est méchants et basta! C’est ce que j’aurais dit à 3-1 pour nous rassurer.

Continuer à attaquer à cet instant, est-ce un manque d’expérience ou un trop-plein de confiance?

Un surplus de confiance, je pense. Tu reviens vite dans le match, tu mènes 3-1. T’es euphorique...

Des joueurs qui s’insultent, cela aurait été possible avec Mendy, Matuidi et Rami?

Mais vous croyez qu’en 2018 ça n’a pas chauffé parfois? On s’est engueulés aussi! Après le match contre l’Australie, on se prend une grosse séance vidéo et ensuite on a demandé au staff de sortir pour parler entre nous. La discussion a été plus que franche... Derrière, on a enchaîné.

Quelle différence entre 2018 et 2021?

Les jeunes et les anciens allaient dans le même sens. Il y avait des groupes d’affinités, mais du lien entre chacun. Pas de clan. Les cadres comme Lloris, Mandanda, Matuidi ou Pogba veillaient à ça. Après nos virées nocturnes, on rentrait à l’hôtel comme des gamins en colo et on ne voulait pas se quitter et donc pas être éliminés. Sur le terrain, tu fais plus facilement l’effort avec cette ambiance. Je ne l’ai pas ressenti cette fois.

Votre rôle a été loué après la compétition...

C’est mon caractère d’être sympa et positif. Je ne peux pas affirmer que j’ai manqué, mais quand le bateau tremblait, la bonne ambiance aurait pu apaiser les choses. La cohésion se travaille dès la préparation, pas en compétition. Ce qui me turlupine le plus, c’est ce qu’il s’est passé en tribunes…

Pourquoi?

Adrien (Rabiot) n’y peut rien et il va morfler alors qu’il est apprécié dans le vestiaire. Je ne connais pas madame Rabiot, donc je ne vais pas critiquer mais je connais la famille Mbappé et Pogba. Ils sont humbles et gentils. Ça m’a touché de voir ça, parce que c’est à ce moment-là qu’il faut être soudés. Et le montrer. Si on avait perdu en 2018, on n’aurait pas autant parlé de l’ambiance.

Et pour 2022?

Comme après 2016, j’espère que les mecs vont comprendre que rien ne sera donné. Ils ont été piqués au vif dans leurs ego. Je les vois revenir plus fort.

Avec Deschamps?

Oui, le coach ne se laisse pas abattre comme ça. Il va tout analyser, encore plus que d’habitude. Je ne le vois pas se tromper deux fois.

Votre favori pour l’Euro?

Si De Bruyne et Hazard sont aptes, la Belgique ira au bout.