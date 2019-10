Elles ont rendu Eugène Saccomano légendaire. Ré-écoutez ses plus belles envolées

Eugène Saccomano, la voix du foot, s'est éteinte. Pour refaaaaaiiiiire le match avec lui une dernière fois - et autant de fois que vous le souhaiterez - on a fabriqué une petite "Sacco-machine", hommage à ses plus belles envolées.

Eugène Saccomano, inventeur du "talk-sportif", s'est éteint lundi à l'âge de 83 ans. >> RELIRE. Le journaliste sportif Eugène Saccomano est mort. Sa voix montait dans les aigus lorsqu'il exultait au micro - "Historique ! Inimaginable !" - c'était lors de la première Coupe du monde remportée par la France en 1998. "Oh Bas...." - lors du sacre de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions en 1993. La suite est à écouter dans le module ci-dessous. Si le module ne s'affiche pas dans votre navigateur, cliquez ici

