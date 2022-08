Edinson Cavani bientôt à l'OGC Nice? Dante donne son avis

L'OGC Nice entend faire un coup dans cette dernière ligne droite du mercato. Un coup qui pourrait bien être Edinson Cavani dont le nom revient avec insistance pour venir renforcer le front de l'attaque niçoise.

L'attaquant uruguayen, meilleur buteur de l'histoire du PSG, compte déjà un fan dans l'effectif du Gym: Dante. Le capitaine brésilien du Gym en est fan.

"Cavani? Cela pourrait faire du bien"

"Il pourrait nous être utile, a-t-il confié dans une interview à Nice-Matin. Il connaît parfaitement le haut-niveau, aime travailler et possède ce goût du sacrifice. Il est exigeant avec lui-même, avec les autres. Il sait transmettre. C’est un joueur avec un langage corporel très singulier, on voit qu’il a faim. Cela pourrait faire du bien. On attend de voir ce que fera le club."