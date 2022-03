"Ecrire l'histoire du club". Les mots de Philippe Clement avant la demi-finale de Coupe de France de l'AS Monaco à Nantes

Est-ce le match le plus important de la saison pour Monaco?

Je n’espère pas, il y a encore beaucoup de matchs dans trois compétitions. Des semaines et des mois intéressants nous attendent mais c'est un match décisif. Nantes est en pleine forme. Ils ont gagné six fois sur les 7 derniers matchs à domicile. C'est une équipe qui a beaucoup de qualités avec Blas, Kolo Mouani, Simon. Derrière, c'est très fort aussi. Les Nantais ont montré contre le PSG qu’ils sont très forts dans les transitions. Il faudra se méfier.

La Coupe a-t-elle une importance particulière dans votre carrière?

J’adore tous les matchs (rires). J’ai eu la chance dans ma carrière de gagner plusieurs fois la Coupe en Belgique, 4 ou 5 fois (une comme adjoint). C’est toujours merveilleux, le stade est plein. Une finale, c’est toujours différent, tout se décide sur un seul match. Alors que le championnat est plus un marathon. J’ai entendu que Monaco n’a plus gagné cette Coupe depuis longtemps (31 ans).

"Pas inquiet pour Volland"

C’est une bonne chose d’avoir finalement très peu de temps pour cogiter entre la défaite contre Reims dimanche et cette demi-finale?

On ne peut pas oublier tout ce qui s’est passé dimanche. On doit regarder nos erreurs mais aussi les bonnes choses. On a fait l’analyse hier (lire lundi) et maintenant on est prêt pour la suite. On aborde ce match avec beaucoup d'envie.

Vous servez-vous de la demie perdue contre Nantes en 2000 pour motiver vos joueurs?

Non car je n’aime pas la motivation négative. Je préfère parler à mes joueurs de la chance qu'ils ont d'écrire l'histoire du club, plutôt que de parler d'un match perdu il y a des années. De grands joueurs sont passés par le club comme Mbappé, Henry, Trezeguet et ils n'ont pas remporté ce trophée. C'est un grand défi pour nous.

A-t-il fallu faire preuve de psychologie avec Kevin Volland qui traverse une mauvaise passe et a marqué contre son camp dimanche?

Avec les joueurs offensifs, ce n’est jamais linéaire. Il y a des hauts et des bas. Kevin a beaucoup d’expérience, ce n’est pas la première fois de sa carrière. Marquer contre son camp, on n’aime jamais ça. Il a fait preuve de malchance. Il doit continuer à travailler comme il l’a fait. Je ne suis pas inquiet.