Duel entre ambitieux... Tout ce qu'il faut savoir avant Monaco-Marseille ce samedi soir

Jeudi matin au centre d’entraînement et de performance de La Turbie, Niko Kovac s’est mué en VRP de luxe d’une affiche qui faisait de toute façon déjà saliver tout le monde.



"Les deux équipes jouent un jeu à haute intensité, ça va être une rencontre spectaculaire. Le coup d’envoi est à 21h, il y aura beaucoup de supporters. Tout est réuni pour voir un super match de foot", s’est réjoui l’entraîneur croate.



Il espère que ses hommes y mettront la manière mais il ne cracherait pas non plus sur un tout petit match tant qu’il lui rapporte 3 points. Pour le moment, son équipe avance toujours au ralenti en championnat ( 4 points), malgré un succès rassurant à Troyes avant la trêve.

"Ils n’abandonnent jamais"

Une victoire et l’ASM reviendrait sur l’OM au classement. Une défaite et elle pointerait déjà à six unités d’un de ses concurrents directs au podium.



Evidemment, ça ne serait pas rédhibitoire mais un peu inconfortable avant un derby périlleux à Nice dimanche prochain. Contre les hommes de Jorge Sampaoli, "un entraîneur typique d’Amérique latine : positif, passionné, caractériel et émotif, comme je peux l’être aussi", dixit Niko Kovac, les Monégasques ne se casseront pas les dents sur un bloc bas comme cela avait pu être le cas contre Nantes (1-1) ou à Lorient (1-0).



La bataille aura lieu ailleurs mais elle sera sans répit et il faudra être prêt au combat.



"Ils jouent avec agressivité et sur un rythme élevé, pressent aussi haut que possible. Ils n’abandonnent jamais et marquent beaucoup dans le dernier quart d’heure, ce qui montre qu’ils sont au point physiquement", a averti le coach monégasque, qui devra se passer de ses cadres Maripan (voir ci-dessous), Sidibé et Golovin pour la rencontre.



Entre retours tardifs de sélection et petits bobos, la trêve internationale a laissé des traces des deux côtés, et il s’agira de savoir laquelle des deux équipes l’aura géré le mieux.



"Ce n’est jamais facile. Mais reprendre contre Marseille est une excellente chose. Il n’y a pas besoin de grand discours pour trouver la motivation", estime Niko Kovac.

"Une saveur particulière"

"Jouer face à l’OM a une saveur particulière", abonde Benoit Badiashile, qui du haut de ses 20 printemps n’est déjà plus impressionné par ces matchs de prestige. Celui de ce soir, auquel assistera le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, marquera la 100e confrontation en Ligue 1 entre les deux clubs.



"Elle se jouera sur des détails", affirmait hier dans nos colonnes Caio Henrique, qui sait que son équipe a absolument besoin de retrouver l’efficacité qui lui fait tant défaut depuis le début de la saison.



Pour ça, l’ASM n’a pas besoin de beaucoup plus qu’un déclic et ce choc contre l’OM est une belle occasion de lancer une nouvelle dynamique.

LES COMPOS PROBABLES