Disasi les a fait rugir, les notes des joueurs de l'AS Monaco vainqueurs 3-2 à Leverkusen en Ligue Europa

NUBEL (4) : il n'a pas obtenu de clean-sheet, dans son pays et lors d'un match singulier pour lui. Concentré, il détourne le centre-tir de Diaby (11') et sort du pied le tir d'Amiri à bout portant (58'), mais il encaisse aussi le premier but entre ses jambes et n'est jamais décisif sur le genre de frappes que lui adresse Wirtz sur le 2-1. Son poteau l'épaule sur le missile de Hlozek (88').

AGUILAR (5) : Diaby, Amiri ou Andrich lui ont échappé plusieurs fois, comme sur le but de l'international français. Le reste du temps, il a défendu en avançant, comme sur le tir de Palacios qu'il contre de la semelle (45') ou sur l'interception qui mène au csc de Hradecky. Remplacé par MATSIMA (80'), il est sorti touché.

DISASI (6) : ses relances ont été excellentes en début de partie, y compris lorsqu'il a pris des risques. Mais il ne regarde que le ballon sur le centre de Frimpong et oublie Diaby dans son dos sur le un partout. Il est également effacé par Wirtz sur le 2-1. Mais il a fait bondir le banc de l'ASM et le parcage visiteurs avec sa frappe rageuse qui donne la victoire. Quel but !

MARIPAN (5) : concentré, sobre et efficace dans ses interventions aériennes ou au sol en première période, il est désarticulé par le double contact de Wirtz sur l'égalisation du Bayer. Blessé, il a fini devant, au courage et pour ne pas laisser ses partenaires à dix. C'est lui qui dégage le dernier ballon chaud dans la surface.

HENRIQUE (5) : il n'a pas laissé un centimètre à Frimpong, empêchant le Néerlandais d'actionner ses jambes de feu. Il n'y a que sur le but de Diaby où il peut davantage serrer le Néerlandais.

DIATTA (6) : il était en train de rater son match, n'ayant jamais torturé Hincapie par le dribble ou la course. Sa frappe avait également été sortie par Hradecky (43'). Et puis il a égalisé d'une frappe aussi merveilleuse que soudaine. Un but qui va compter.

FOFANA (4) : son entame a été timide, illustrée par sa perte de balle dangereuse qui accouche du centre-tir de Diaby (11'). Il est apparu éteint, puis dépassée sur les deux buts encaissés.

CAMARA (6) : Monaco a signé un drôle de braquage en l'arrachant à Salzbourg pour 15 millions d'euros. Il a organisé, récupéré pléthores de ballons et donné de la voix. Sa position plus basse par séquences, comme troisième défenseur axial, a fluidifié quelques phases de relance. Remplacé par MATAZO (72').

GOLOVIN (5) : une belle ouverture pour Embolo (21'), une autre pour Diatta (43'), le Russe a encore étalé sa vision du jeu. Il n'est jamais gêné balle au pied. Défensivement, il a été impeccable et un allié de choix pour Henrique. Moins visible après la mi-temps. Remplacé par JAKOBS (72').

MINAMINO (3) : bon à Clermont, il n'a pas livré un match du même acabit. Il a souffert dans les duels et s'est compliqué la vie. Il a aussi affiché du déchet sur le plan technique. Remplacé à la pause et sans surprise par BEN SEGHIR (46', 5). Le milieu offensif fêtait hier ses 18 ans et il a distillé une passe dé à Disasi.

EMBOLO (6) : il ne lui a fallu qu'une demi-heure pour mettre Tapsoba sous pression. Averti rapidement (13'), le Burkinabé a défendu sur un fil en première période. Le Suisse a usé la défense par son pressing, qui a contraint Hradecky à pousser le cuir dans ses filets l'ouverture du score. Mais il doit cadrer sa tentative (21') et ne pas disparaître comme il l'a fait après le repos. Remplacé par BEN YEDDER (60'), passeur décisif pour Diatta et qui a vu Hradecky stopper son tir du pied (86').

Match : 8

Arbitre : 5

Coach : 7; Son équipe a été chercher une victoire au courage. La titularisation d'Embolo a été une réussite.