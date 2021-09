Diop savoureux, Ben Yedder encore buteur... les notes des joueurs de l'AS Monaco victorieux à Clermont

NÜBEL (6) : toujours pas de clean sheet pour l’Allemand en L1, mais des sorties aériennes négociées sans dommages et une main ferme, enfin, sur un tir de Dossou (67’). Critiqué, il a apporté une réponse qui demande confirmation.

SIDIBÉ (5) : M. Millot n’a pas pu consulter le VAR et siffler penalty lorsqu’il accroche Berthomier (14’). Tant mieux pour lui. Le but clermontois vient de son côté, mais Gelson est absent dans le repli. Hormis ces coups de chaud, il a bien tenu son couloir et récupéré beaucoup de ballons avec sa grinta. Sa malice et son vécu ont été précieux en fin de match pour casser le rythme.

MARIPAN (5) : Bayo lui a d’abord posé d’énormes problèmes dans le jeu aérien et par ses contrôles orientés. Averti très sévèrement pour un accrochage sur Berthomier (36’), il s’est remis d’aplomb après le repos. A l’expérience.

PAVLOVIC (4) : Badiashile en-dedans, il avait un coup à jouer. Mais il oublie Bayo dans son dos sur l’ouverture du score. Averti pour une faute sur Berthomier, il a péché dans la relance et s’est montré tendre dans le duel.

HENRIQUE (6) : il a été à la limite devant Dossou qui lui a fait tourner la tête (33’, 53’), mais le Brésilien n’a pas été sanctionné. Son match doit donc être apprécié pour ses deux passes décisives et sa qualité de centre au-dessus de la moyenne.

GELSON (5) : toujours autant de bonne volonté et de mouvement. Il propose des solutions constamment, mais il doit finir ce match avec un but. Trop court sur une offrande de Diop (50’), il doit mettre au fond son occasion du début de match (11’). Remplacé par BOADU (69’), auteur d’une entrée remarquée, avec sa première passe décisive à l’ASM.

FOFANA (nn) : il n’a jamais su se situer et n’a pas été en vue dans l’utilisation du ballon. Il a été remplacé par MATAZO (37’, 6). Vexé, il est rentré directement au vestiaire. Le Belge, lui, a amené liant et simplicité. Mais, surtout, il a perturbé la construction clermontoise. Il est toujours bon quand on fait appel à lui.

TCHOUAMÉNI (6) : il n’a pas eu la partie facile en première période. Quand il allait chercher haut, Fofana ne suivait pas et il a dû avaler des kilomètres et courir face à son but. Ce qui lui a valu un avertissement. Il a ensuite géré le bloc en patron.

GOLOVIN (3) : Il a plus arbitré qu’il n’a joué. Il a commis des fautes et n’a pas existé dans le jeu. Il a logiquement été suppléé par DIOP (7, 46’), tranchant sur chaque contre et qui a marqué d’une Majer. A l’origine du but de Volland (47’), d’un bon centre pour Gelson (50’) et d’une frappe contrée (81’), il a bêtement écopé d’un jaune qui le privera du déplacement à Lyon mi-octobre.

VOLLAND (6) : il a beaucoup pressé, comme d’habitude, dans ce rôle ingrat qu’il affectionne. On l’a peu vu jusqu’à son but, mais ce dernier change la face du match (48’). Deux occasions, un but : il redevient, petit à petit, l’attaquant clinique qu’il était la saison passée. Remplacé par AGUILAR (87’).

BEN YEDDER (7) : il est venu défendre dans ses vingt mètres et a calmé ses copains quand l’orage grondait. Il a permis aux siens de rentrer aux vestiaires sans trop de dommages, avec un but sur lequel il délaisse sa pichenette fétiche pour un dribble sur le gardien. Son deuxième but en L1 dans le jeu après deux penaltys. Le capitaine est bel et bien lancé. Remplacé par BADIASHILE (87’).

Arbitre : 6

Match : 6

Coach (6) : en sortant Golovin et Fofana, il a ramené de la sérénité à son équipe et repris la main sur le match. Diop et Matazo ont été déterminants.