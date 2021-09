"Difficile pour les deux équipes", pronostique Christophe Galtier avant le derby Monaco-Nice dimanche

Coach, l’OGC Nice est-il favori du derby ?

On a l’avantage du terrain. Monaco reste sur une saison extraordinaire, a pris de l’expérience en Coupe d’Eruope, dispose d’un effectif de grande qualité avec de grandes individualités. Cela va être un match difficile pour les deux équipe. Monaco réalise un début de saison un peu poussif mais ça s’explique. J’étais au match contre Graz, j’ai bien vu que Niko (Kovac), que j’apprécie, préparait les matchs suivants.

Vous avez une belle relation avec Niko Kovac…

Oui, je fais toujours en sorte de bien accueillir les entraîneurs étrangers. J’échange avec eux quand on s’affronte ou par messages parfois. Les coachs qui arrivent de l’extérieur ont toujours des choses à nous apporter, ils apportent une valeur ajoutée à notre championnat. Niko a beaucoup de classe, de qualités.

Est-ce le moment de faire débuter Gouiri, Dolberg et Delort ensemble ?

(Il sourit) Cela ne me paraît pas être la bonne option à l’heure où l’on se parle. Cela dépend du match, du calendrier. Je veux avoir une vraie qualité dans le secteur offensif sur toute la durée d’un match.

Êtes-vous agréablement surpris par le début de saison de votre équipe ?

C’est un bon début, pas parfait. Je repense à ce match très moyen contre Reims ou la première période à Nantes. J’y suis revenu cette semaine avec les joueurs. Cette fois, c’est passé, mais ça ne sera pas toujours le cas. On doit avoir une autre attitude, un investissement supérieur. J’ai des joueurs de qualité, qui travaillent bien et semblent prendre du plaisir ensemble. Le mérite leur revient. Mais des personnes ont également bien travaillé en amont durant le mercato. On aurait pu être plus haut que ça compte tenu des résultats obtenus.

Morgan Schneiderlin est-il disponible pour le match contre Monaco ?

Oui, il sera dans le groupe.

Comment l’intégrer dans une équipe qui tourne ?

Il peut jouer sans problème dans un milieu à deux. J’ai quatre joueurs pour deux places, comme dans mon ancien club. Je le sens revanchard aujourd’hui. Il a vu l’arrivée de garçons, compris la concurrence. Il a pu se poser des questions sur son avenir au club. J’ai échangé avec lui il y a quelques jours, on a eu une discussion franche. C’est quelqu’un d’intelligent, qui sait faire passer ses messages. Il sera utile.