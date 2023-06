Deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, Lucien Cossou revient sur ses "merveilleuses années" à l'AS Monaco

Trois générations de vainqueurs seront mises à l’honneur ce samedi soir en marge du match contre Toulouse: l’équipe victorieuse de la Gambardella présentera son trophée aux supporters tandis qu’Andreas Zikos (sacré en coupe de la Ligue en 2003) et Lucien Cossou (homme fort du doublé coupe - championnat en 1963) donneront le coup d’envoi fictif de la rencontre. Ce dernier a accepté pour l'occasion de rouvrir la boîte à souvenirs.

59 ans après votre départ, vous êtes toujours le 2e meilleur buteur de Monaco.

C’est un bel exploit (il sourit). J’ai eu beaucoup de bonheur pendant six saisons à récompenser le grand travail des copains.

Quel type d’attaquant étiez-vous?

J’étais un renard des surfaces mais j’avais le bonheur aussi de savoir faire ce dont rêvent tous les footballeurs : dribbler. J’aimais les feintes, les crochets. Dans la surface, j’allais vite, pas trop en dehors, ce qui ne m’a pas empêché de jouer ailier gauche en équipe de France. J'avais aussi une bonne détente. J'ai beaucoup marqué de la tête et même une fois ou deux avec un ciseau retourné.

Que gardez-vous de vos années à l'ASM?

Elles furent si merveilleuses qu'elles m'ont bercé toute ma vie et encore aujourd'hui. La saison du doublé, j’ai eu la chance de retrouver Douis et Théo avec qui j’avais été champion du monde militaire en 1957 avec le bataillon de Joinville. On était comme larrons en foire. Notre entraîneur, Monsieur Leduc, un homme d’une compréhension incroyable, adorait réunir les familles. À l’intersaison, nous partions à Vichy avec nos compagnes et les enfants. En hiver, à Saint-Martin-Vésubie. C’était un entraîneur extraordinaire. On l’adorait. Madame Leduc également. Lorsqu'une épouse était fatiguée, elle venait aider à s'occuper du foyer. Lorsque Monsieur Leduc est parti parce que le président Romagnan a refusé de l’augmenter, ça nous a anéantis. Même le prince Rainier III était fou furieux. Il a appelé le président du Servette de Genève qui lui proposait bien plus d'argent pour empêcher le transfert. Mais Monsieur Leduc étant un homme d'honneur, c'était trop tard. Avec lui, on aurait survolé le championnat encore deux ou trois saisons tellement nous étions forts. Il n'a plus rien fait ensuite. Nous, ça nous a tué.

Votre vie à Monaco vous plaisait?

Elle était merveilleuse. En 1961, je me suis marié à une Endoumoise, la fille du boulanger de notre quartier qui a mis au monde Denis, notre enfant, en Principauté. Cet endroit est donc très spécial pour moi. On a commencé par vivre à Cap d'Ail dans un petit appartement modeste mais avec une très belle vue sur la mer. Ensuite, il y a eu Roquebrune et de nouveau Cap d'Ail. On en garde de fantastiques souvenirs. Le Prince adorait tellement l'équipe qu'il venait nous rendre visite avant les matchs importants. Il déjeunait avec nous, jouait au baby-foot. C'était un passionné. Chaque semaine, l'un de nous donnait une leçon footballistique au jeune prince Albert. Je m'amusais avec lui au Palais. On prenait le thé avec sa nourrice et la princesse Grace. C'était magique.

Quel est votre meilleur souvenir à l'ASM?

Juste avant la saison 1962-1963 quand le président Romagnan a renouvelé mon contrat. Alors que je devais m’en aller, on part faire un tournoi à Valence. Je n’étais pas dans l’équipe. On perd 2-0 à la mi-temps en finale. Monsieur Leduc me fait rentrer après la pause et je marque un triplé, ce qui nous permet de gagner le tournoi. En rentrant, le coach a convaincu le président de me faire un nouveau contrat avec une augmentation (sourire). Voilà à quoi a tenu le doublé (rires). Cette saison-là, j’ai marqué 27 buts, dont 11 de la tête, sans aucun penalty.

"Je n'ai jamais eu honte de balayer"

Quel est coéquipier le plus fort avec lequel vous avez joué?

Avec Douis et Théo, on formait une triplette magique. Notre football était tellement raffiné qu’on donnait l’impression de jouer à la baballe. On était très efficace. Michel Hidalgo et Henri Biancheri étaient deux poumons sensationnels, à tel point qu’ils m’interdisaient de revenir défendre. Il y avait aussi Artelesa, Thomas, Casolari, Djibrill, le gardien Hernandez et bien sûr Carlier qui me faisait des centres terribles.

Vous suivez encore le football? Les résultats de l’ASM?

Je ne regarde que les matchs où je suis certain que je verrais de beaux gestes techniques. Pour Monaco, c’est difficile en ce moment, je sais. Le recrutement n’a pas été très heureux. Derrière, c’est faiblard. Pour l’Europe, tout reste quand même possible.

Un avis sur Ben Yedder, qui vous talonne au classement des buteurs (troisième avec 97 buts)?

J’adore. Un bon garçon. A mon avis, il n’a pas assez d’artillerie. A moi, Douis et Théo me donnaient des caviars. ''Allez, mange''. J’étais souvent seul face au gardien.

Votre après-carrière?

J’ai d’abord formé les minots à l’OM. Puis, j’ai vagabondé dans d’autres clubs avant de rentrer comme ouvrier des Sports à la Ville de Marseille. Je me suis occupé des stades de mes débuts. Je n’ai jamais eu honte de balayer. Je suis le plus heureux des hommes. J’ai épousé une femme merveilleuse, nous avons hérité de la boulangerie familiale. On a fait de bons placements. L'inconvénient, je paie beaucoup d’impôts (rires). Je n’envie pas du tout les joueurs de maintenant. Ils touchent des sommes astronomiques qui n’ont peut-être rien à voir avec leurs valeurs.