Deux ans après, l'AS Monaco rouvre ses entraînements aux supporters

Avant son déplacement à Brest, dimanche, l’AS Monaco propose à ses supporters d’assister à l’entraînement des hommes de Niko Kovac dans l’enceinte du Stade Louis-II, ce jeudi à 11h.

C’est un petit évènement car ce n’était plus arrivé depuis plus de deux ans en raison de la crise sanitaire et des travaux du nouveau centre de performance à La Turbie.

L’accès sera évidemment gratuit mais conditionné à la réservation d’un billet sur le site billetterie.asmonaco.com. Il faudra également présenter un pass sanitaire valide pour les plus de 16 ans.

Dimanche, 900 jeunes footballeurs du district de la Côte d’Azur avaient été invités à assister à la belle victoire des Monégasques contre Montpellier (3-1).

Des enfants des écoles maternelle et primaire de Saint-Martin-Vésubie, commune durement touchée par la tempête Alex en novembre dernier, étaient également présents.