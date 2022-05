Des supporters niçois insultent l'arbitre de la finale de la Coupe de France, Christophe Galtier la défend

Outre le chant sur Emiliano Sala qui crée une vive polémique depuis mercredi soir, quelques supporters niçois se sont encore illustrés proférées à l'encontre de Stéphanie Frappart, l'arbitre de la finale de la Coupe de France.

Déjà dans le viseur d'une partie des tribunes niçoises avant la rencontre de samedi dernier au Stade de France, est est désormais coupable, à leurs yeux, d'avoir accordé un penalty douteux aux Nantais.

Juste après avoir condamné vigoureusement le chant sur Emiliano Sala et présenté les excuses de son vestiaire, Christophe Galtier a volé au secours de l'arbitre lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire de ses hommes (4-2) contre Saint-Etienne: "On dit que les tribunes sont le reflet de la société. Si c'est ça notre société, on est vraiment dans la merde. Ce que j'ai entendu est inadmissible", a-t-il lancé, plein de colère, au sujet du chant insultant la mémoire de l'ancien attaquant des Canaris, mort dans un accident d'avion en 2019 à l'âge de 28 ans.

"Il y a eu aussi des insultes aussi sur Mme Frappart, a-t-il poursuivi. Jusqu'à preuve du contraire, elle ne nous a pas fait perdre la finale. Nous l'avons perdue, la finale. C'est surréaliste. (long silence) J'ai pas de mots."