"Des risques sérieux pour la sécurité": le préfet des Alpes-Maritimes prend des mesures avant Nice-Bâle

Éviter un remake des scénarios de Nice-Cologne et Marseille-Bâle. Tel est le but du préfet des Alpes-Maritimes, en prenant des mesures strictes pour encadrer la venue des supporters du FC Bâle à Nice. Benoît Huber, directeur de cabinet de Bernard Gonzalez, a signé un arrêté publié à deux jours d’un match à risques à l’Allianz Riviera.

L’OGC Nice accueille le club suisse jeudi à 21 h, en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Après avoir ramené un match nul 2-2 du match aller, les Aiglons sont focalisés sur ce rendez-vous qui peut offrir au club la première demi-finale européenne de son histoire. Mais le regard des autorités est focalisé sur le terrain sécuritaire plutôt que sportif.

"L’OGC Nice va découvrir ce jeudi à Bâle des supporters qui ont la réputation d’être parmi les plus fervents en Europe et de générer très souvent des situations à hauts risques", s’est inquiété Christian Estrosi, avant même le match aller. "Leur réputation les précède. Ils se déplacent en nombre et aiment les atmosphères sulfureuses."

Le maire de Nice rappelle "les violentes altercations aux abords du stade Vélodrome" à Marseille, le 10 mars 2022, en huitièmes de finale de cette même compétition.

L’ombre de Nice-Cologne

Un autre précédent est dans tous les esprits : les violents heurts survenus à l’occasion du match OGC Nice-FC Cologne, en ouverture de cette nouvelle saison, le 8 septembre 2022. Des milliers de supporters allemands avaient sillonné en masse les rues niçoises, du centre-ville au stade. à la clé, des dizaines de blessés à l’extérieur et dans l’enceinte de l’Allianz.

Ces deux précédents sont évoqués dans l’arrêté préfectoral publié ce mardi, ainsi que "le caractère répété d’événements de nature à troubler l’ordre public et notamment de la part des supporters du FC Bâle". Dès lors, leur déplacemens "comporte des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens".

Ultras non grata en centre-ville

Préférant prévenir que guérir, les autorités entendent "limiter la liberté d’aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Bâle".

Première mesure: les supporters s’affichant comme tels ne pourront pas déambuler dans le centre-ville de Nice - en théorie du moins - du mercredi 19 avril à 10 h au vendredi 21 avril à 20 h. L’arrêté préfectoral interdit de nombreux axes de circulation aux visiteurs, de la promenade des Anglais au boulevard Victor-Hugo en passant par le carré d’or, mais aussi dans des axes et sites stratégiques du centre-ville (gare Thiers, avenue Jean-Médecin, place Masséna...). Interdiction de s’afficher aussi du quai des Etats-Unis au bassin Lympia, dans le quartier du port et place Garibaldi.

Deuxième tour de vis : les restrictions d’accès à l’Allianz Riviera. Les supporters bâlois ne pourront pas déambuler aux abords du stade jeudi, de 18h à minuit, sur le boulevard du Mercantour, l’avenue Sainte-Marguerite, l’avenue Auguste-Vérola, sur la traverse des Baraques ou encore la place Saint-Isidore.

Catenaccio sécuritaire

Troisième axe de prévention : sont interdits le transport et l’utilisation de pétards, fumigènes, mais aussi de "drapeaux et banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et tout objet pouvant être utilisé comme projectile". Ce, dans l’enceinte du stade comme à ses abords, de mercredi à vendredi.

Pas d’interdiction de déplacement, donc, mais un catenaccio sécuritaire pour éviter des débordements. Si cet arrêté sera compliqué à faire respecter strictement, l’objectif est d’abord d’éviter les regroupements massifs. Les forces de l’ordre seront déployées en nombre pour veiller au grain. En espérant que le match reste cantonné au seul terrain.