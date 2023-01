"Des propos inappropriés": à Nice, Didier Deschamps réagit à l'affaire Le Graët-Zidane

Il est sorti du silence. Muet depuis les déclarations polémiques de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane, Didier Deschamps a réagi ce mercredi à Nice, alors qu'il lançait l'opération pièces jaunes avec Brigitte Macron.

"Ses propos comme il l'a reconnu et admis ont été inappropriés. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'il ait présenté ses excuses à Zizou. La situation sportive fait que cela a amené à une rivalité sportive entre nous deux. Voire pour certains une opposition. J'aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l'on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu'il est ce qu'il représente dans le football et le sport français", a expliqué le sélectionneur de l'équipe de France.

La réaction de Didier Deschamps intervient seulement quelques heures après la mise en retrait du président de la Fédération Française de Football, décidée par le Comex de la 3F.

Le Graët, arrivé à la présidence de la FFF en 2011 et dont le mandat devait se terminer fin 2024, a été fragilisé par ses récentes déclarations polémiques sur Zinédine Zidane et des témoignages sur des comportements supposés sexistes. Sa directrice générale, Florence Hardouin, est elle aussi mise en retrait, selon la même source.

La retraite d'Hugo Lloris? "Pas un coup de tête"

Le sélectionneur des Bleus, reconduit jusqu'en 2026, a également réagi l'annonce de la retraite du capitaine de l'équipe de France, le Niçois Hugo Lloris.

"J’ai échangé longuement avec Hugo, je le connais très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il s’est exprimé sur le pourquoi du comment. J’ai en face de moi quelqu’un que je connais très bien, que je respecte beaucoup. Et quand une personne est animée d’une conviction profonde, elle ne prend pas de décision sur un coup de tête. C’est mûrement réfléchi. Je comprends sa décision même si je la regrette. C’est quelqu’un qui a été très important pour l’équipe de France tant humainement que sur le plan sportif. Il va nous manquer mais c’est sa décision et il faut lui dire merci pour tout ce qu’il a fait."