Depuis son retour à l'AS Monaco, Leonardo Jardim "n’a pas eu le temps" d'appeler Thierry Henry

Dernièrement, on a surtout vu Leonardo Jardim s’essayer au ski à la Colmiane plutôt que sur le banc de l’AS Monaco. Ce lundi, dans la banlieue de Saint-Brieuc où Monaco prépare sa demi-finale de Coupe de la Ligue contre Guingamp (21h05), le nouveau coach est réapparu face à la presse.La veille, il avait dirigé sa première séance collective.

Le groupe est en mise au vert depuis vendredi et cherche un peu de joie dans une saison tumultueuse.Entraîneur de Monaco entre 2014 et octobre 2018, Jardim a vite retrouvé ses marques. Le Portugais a été franc, souhaite repartir de zéro tout en assumant deux objectifs immédiats: se maintenir en Ligue 1 et se qualifier pour la finale de Coupe de la Ligue.

Les vacances sont finies.

Oui, j’ai profité de ma famille et de mes amis. Car quand vous êtes sur le pont, vous n’avez pas beaucoup de temps. Maintenant, c’est fini, je suis de retour. J’ai un rapport très particulier avec ce club et ses...