Déjà au Panthéon du football, Maldini et Batistuta poseront leurs empreintes à Monaco lors des Golden Foot

Ces deux monstres ont bercé les fans de foot de leurs exploits de la fin des années 90 au début des années 2000. Traumatisé bon nombre de leurs adversaires par leur technique et affolé les compteurs dans leurs sélections respectives.

Trois décennies de régalade dans des styles bien différents. L’un défensif; l’autre offensif. Leur point commun: la fidélité au Calcio.

Le 29 novembre prochain, le défenseur italien Paolo Maldini (126 sélections et 5 Ligue des Champions avec le grand Milan à son palmarès) et l’attaquant argentin Gabriel Batistuta (meilleur buteur de l’histoire de l’Argentine avant l’arrivée de Messi et idole de la Fiorentina) laisseront à jamais leurs empreintes de pieds sur le sol monégasque, à l’occasion de la 19e cérémonie des Golden Foot.

Un trophée qui vient récompenser une carrière et, comme aime le répéter son fondateur Antonio Caliendo, "est le seul prix qui ne peut être remporté qu’une fois et qui ouvre la porte du seul endroit au monde où les plus grands footballeurs de tous les temps laissent leurs empreintes pour l’éternité: la fameuse Promenade des Champions à Monaco".

Netzer et Oriali à l’honneur

Quel pied en effet pour les visiteurs de la Principauté et du Larvotto, que de cheminer (gratuitement) entre les orteils de Maradona et Pelé, marcher sur les talons des Zidane et Cristiano Ronaldo, voire poser leurs mains dans celles du dernier rempart de la Colombie, et inventeur du mythique "coup du scorpion", René Higuita.

Aux côtés des Eusebio, Best, Cantona, Puskas ou encore Ibrahimovic, apparaîtront donc désormais Maldini et Batistuta. Un défenseur qui a fait du grand Milan de Berlusconi une œuvre d’art; et un attaquant dont le coup de patte avait tout d’un Michel-Ange dans la Florence de la Renaissance.

Deux Graal des albums Panini vénérés par leurs supporters, au point que "Batigoal" était encore en activité lorsque sa statue a été inaugurée au stade Artemio Franchi. Quant à Maldini, San Siro, où il a joué de 1984 à 2009 et notamment formé une défense cinq étoiles avec Baresi et Costacurta, est son jardin. Il est d’ailleurs de tous les XI type du siècle et ambassadeur à vie du catenaccio (verrou) italien.

Deux légendes du ballon rond qui recevront un Golden Foot Legend Award en même temps que deux autres légendes des années 70-80: l’Allemand Günther Netzer, champion d’Europe en 1972 et du monde en 1974; et Gabriele Oriali, champion du monde en 1982.

Des trophées remis lors du Gala des champions, le 29 novembre dans la salle d’Or du Fairmont Monte-Carlo, où sera décerné le Golden Foot Award de l’année à un joueur en activité. Le même soir que le Ballon d’Or à Paris!

"Nous avons d’abord été surpris par la décision de nos amis de France Football, glisse dans un sourire l’organisation de Golden Foot, mais ensuite nous avons pensé que leur choix de remettre le prix le même jour ne peut que célébrer encore plus le football et honorer ses protagonistes. Pour Golden Foot, il s’agit aussi de remercier les fans et les passionnés du monde entier, car ce sont eux qui votent pour le champion le plus méritant qui laissera son empreinte à jamais".