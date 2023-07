Découvrez le troisième maillot de l'AS Monaco pour la saison 2023-2024

Treize jours après avoir révélé son maillot domicile, le 13 juillet dernier, Monaco a levé le voile sur son troisième maillot de la saison 2023-24, ce mercredi. Le nouveau coach Adi Hütter a fait le déplacement pour l'occasion.

Cette tunique blanche et bleue s'inscrit dans le partenariat qui lie le club de la Principauté au Musée océanographique de Monaco.

"Oceano"

" Le 17 avril dernier, une convention a été signée entre le club et le musée pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la protection des océans. Des actions pédagogiques ont déjà été menées auprès des jeunes de l'Academy, a exposé Ben Lambrecht, le directeur général de l'ASM, en revenant sur la genèse du partenariat. On a baptisé ce maillot Oceano parce qu'il est dédié au monde marin et au musée dont l'action s'inscrit depuis plus d'un siècle dans la préservation des océans. Cette tenue est en matière 100% recyclée et c'est une première pour nous. Nous reverserons une partie des ventes (5 euros par maillot vendu) pour soutenir l'institut dans ses actions (protection et médiation, NDLR)."

"On a aussi une responsabilité envers la planète"

"Un maillot doit toujours avoir une histoire et je trouve qu'il y a un bon message derrière celui-ci, pointe l'attaquant Breel Embolo. En tant que footballeur, on a aussi une responsabilité envers la planète. Et puis des nouveaux maillots, c'est toujours une bonne chose pour les joueurs. C'est un nouveau départ. On a hâte de le tester dans les prochains matchs. Mais il ne fera pas tout. On préférera avoir un maillot sale après les matchs et les trois points (sourire)."

"Il est fantastique. C'est une très bonne idée'', a commenté pour sa part Adi Hütter.

Robert Calcagno, directeur général du musée, apprécie que l'ASM tienne parole concernant sa volonté de faire quelque chose en lien avec le musée qu'il dirige. La promesse avait été faite en avril. Elle a été tenue. "Il est suffisamment rare que quelqu'un tienne sa parole, salue-t-il. Ce musée a été ouvert en 1910 et c'est la première fois que nous y dévoilons un maillot. Cette relation avec le club est remarquable et ce n'est pas un hasard. L'institut océanographique et l'ASM sont inspirés par les combats pour l'environnement de son altesse sérénissime (SAS) le prince Albert II."

Dans sa version adulte, son prix est de 85 euros (version classique) ou 110 euros (version officielle Ligue 1). Il est déjà disponible sur la boutique en ligne du club (shop.asmonaco.com) et à celle du centre-ville. Il le sera également dès ce jeudi à la boutique du musée. Le design de la tunique "extérieur" reste, lui, toujours inconnu. Aucune date n'a été communiquée par le club du Rocher qui indique qu'il sera bientôt dévoilé.