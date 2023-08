Découvrez le maillot extérieur de l'AS Monaco pour la saison 2023-2024

Après son maillot domicile puis sa troisième tenue, Monaco a révélé sa tunique extérieur, ce mercredi. Noire, elle offre aussi des teintes dorées.

"Le noir symbolise la rigueur et la détermination, des valeurs qui ont permis à l’AS Monaco de bâtir l’un des plus beaux palmarès du championnat de France, détaille le club dans un communiqué. Ce glorieux héritage est souligné par la couleur or que l’on retrouve sur l’écusson du club, le col et les manches de la tunique, ainsi que sur l’omini Kappa."

La carte de Monaco sur la face avant

Le design du maillot permet également de voir une "représentation, en ton sur ton, de la carte de Monaco sur sa face avant".

Comme pour le maillot domicile et third, la mention "Daghe Munegu" a été apposée sur l'extérieur du col.

Les Monégasques porteront leur nouveau maillot, ce mercredi soir face à Arsenal (19h),

à l’occasion de l’Emirates Cup.

Savoir + - Retrouvez dès à présent le maillot sur www.shop.asmonaco.com ou à la boutique officielle – Les Jardins d’Apolline, 1 Promenade Honoré II, 98000 Monaco – et sur www.kappa.fr.

Tarifs : 85 euros (version adulte classique) ; 110 euros (version officielle Ligue 1).