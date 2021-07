Découvrez le calendrier complet de l'AS Monaco Basket en Euroleague

30 septembre (19h) : AS Monaco - Panathinaikos

8 octobre (19h) : Unics Kazan - AS Monaco

13 octobre (20h45) : Real Madrid - AS Monaco

15 octobre (19h) : AS Monaco - FC Barcelone

22 octobre (20h30) : ASVEL - AS Monaco

29 octobre (19h) : AS Monaco - CSKA Moscou

5 novembre (21h) : Olympiacos - AS Monaco

12 novembre (19h) : AS Monaco - Bayern Munich

17 novembre (21h05) : Maccabi Tel-Aviv - AS Monaco

19 novembre (20h30) : Efes Istanbul - AS Monaco

26 novembre (19h) : AS Monaco - ASVEL

2 décembre (20h45) : Fenerbahce - AS Monaco

10 décembre (19h): AS Monaco - Milan

14 décembre (20h) : Kaunas - AS Monaco

17 décembre (19h) : AS Monaco - Saint-Pétersbourg

22 décembre (20h) : Alba Berlin - AS Monaco

29 décembre (19h) : AS Monaco - Maccabi Tel Aviv

7 janvier (20h) : ASVEL - AS Monaco

11 janvier (19h45) : AS Monaco - Unics Kazan

13 janvier (20h30) : Bayern Munich - AS Monaco

20 janvier (20h) : Saint-Petersbourg - AS Monaco

28 janvier (19h) : AS Monaco - Real Madrid

1er février (21h) : Panathinaikos - AS Monaco

3 février (19h) : Belgrade - AS Monaco

10 février (19h) : AS Monaco - Kaunas

25 février (19h) : AS Monaco - Fenerbahce

3 mars (21h) : Barcelone - AS Monaco

11 mars (19h) : AS Monaco - Efes Istanbul

18 mars (20h) : CSKA Moscou - AS Monaco

23 mars (19h) : AS Monaco - Olympiakos

25 mars (19h) : AS Monaco - Vitoria

31 mars (20h30) : Milan - AS Monaco

8 avril (19h) : AS Monaco - Alba Berlin