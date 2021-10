Dans quelle forme les Aiglons sont-ils revenus de sélection? Le point avant Troyes-OGC Nice

Neuf Aiglons étaient sur le pont durant la trêve internationale. Parmi eux, un Aiglon est particulièrement revenu à Nice avec le sourire: Kasper Dolberg.

Absent à Lorient (1-0) et à Saint-Etienne (0-3), le Danois avait tout juste disputé 12 minutes contre Brest (2-1) avant d’honorer sa convocation en équipe nationale.

Remplaçant au coup d’envoi des rendez-vous contre la Moldavie (4-0) et l’Autriche (1-0), le numéro 9 du Gym a disputé 90 minutes sur l’ensemble des deux rencontres. S’il n’a pas gonflé son compteur buts en sélection (10 réalisations en 32 capes), l’avant-centre a en revanche contribué au parcours sans faute de son pays (8 victoires en 8 matchs) synonyme de qualification pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. "C’est très fort le Danemark", nous confiait un Flavius Daniliuc admiratif lorsqu’on l’a croisé ce jeudi après-midi au centre d’entraînement.

Le capitaine des Espoirs autrichiens revenait, lui, de deux déplacements mitigés en Estonie (victoire 4-0) et en Finlande (défaite 3-1). La qualification pour l’Euro U21 sera compliquée à atteindre pour sa sélection, contrairement aux Bleuets.

Gouiri a repris l'entraînement, pas Bard

Large vainqueur de l’Ukraine (5-0) et la Serbie (3-0), la sélection française comptait à chaque fois Amine Gouiri et Khephren Thuram dans son onze de départ. Le meilleur buteur du Gym (5 buts en L1) en a profité pour se rassurer sur penalty lors du second match, avant de céder sa place à cause d’une douleur.

Une simple précaution du staff tricolore puisque l’ancien Lyonnais a bien repris l’entraînement avec le Gym depuis son retour à Nice. Ce n’est pas le cas en revanche de Melvin Bard, qui a quitté la sélection peu après le rassemblement à cause d’une blessure à la cheville.

Atal et Boudaoui en forme avec l'Algérie

Remplacé à la pause du second match de la double confrontation de l’Algérie contre le Niger (4-0), Youcef Atal est revenu sans pépin physique notable. Passeur décisif et aligné pendant 90 minutes quatre jours plus tôt (6-1), le latéral droit a partagé une quinzaine de minutes avec Hicham Boudaoui sur le pré.

Mario Lemina préservé à Troyes?

Titularisé à gauche du 3-4-3 ivoirien, Hassane Kamara a participé à l’intégralité du succès facile contre le Malawi (3-0) avant de rester sur le banc pour la seconde rencontre.

Mario Lemina avait été aligné en défense centrale, lui, lors du revers subi par le Gabon en Angola (3-1). Mais moralement touché par le home-jacking dont ont été victimes, entre autres, son épouse et ses enfants la semaine dernière, le milieu du Gym n’a pas participé à la revanche remportée par ses coéquipiers (2-0). Déjà victime d’un semblable incident quand il était joueur de l’OM, en avril 2014, Lemina pourrait être préservé par Christophe Galtier lors du déplacement à Troyes, dimanche.